A través de su cuenta de X, el influencer libertario Augusto Grinner reveló que en junio de 2022 le advirtió a Javier Milei sobre el cobro de dinero a empresarios para conseguir reuniones con él. En medio del escándalo por las criptomonedas y el cobro de coimas, Grinner aseguró que, si bien no hay “evidencia tangible” de que Karina Milei sea la nueva responsable del movimiento de dinero luego de la salida del senador Carlos Kikuchi, existen “testimonios de distintas personas”. “Si te peleas con Karina, te quedás afuera”, agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Augusto Grinner es periodista, influencer liberal, consultor en Republicana Equipo de Comunicación y se autoproclama él mismo "El Gorilón Supremo".

Alejandro Gomel: ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted tenía claro lo que estaba pasando en ese momento sobre el cobro de dinero?

Yo en 2021 comencé a asesorar a Javier Milei en el área de comunicación, que es lo que estudié. Hacía media coaching cuando él iba a la tele o a la radio. Yo veía lo que él había hecho y le hacía una devolución, le hacía alguna corrección. También, cuando él tenía que explicar algún tema que no sabía bien cómo desarrollarlo para que se entienda, porque quizás hay alguna explicación que puede quedar medio mal o poco empática, y yo lo ayudaba a desarrollar eso. Igualmente era ad honorem por un tema ideológico porque yo soy liberal clásico. Lo ayudaba a Javier sin buscar nada a cambio, sin pedirle nada a cambio.

AG: ¿Como una especie de asesor en comunicación?

Claro, era asesor en comunicación. Pero lo que digo es que eso era ad honorem y extraoficial, no es que había un papel. De hecho, hay algunas otras conversaciones que he mostrado en las que se ve que me dice: "Augusto, ¿te puedo llamar, por favor? ¿Te parece si podés ver esto?". Si uno lo analiza entre líneas, se ve que no es que me está diciendo que haga algo como un jefe.

AG: ¿Ya con Milei diputado, en 2022?

No, como candidato en 2021. Ya en 2022 tomamos distancia porque vemos que empieza a pagarle a la militancia. Se supone que los militantes tienen que hacerlo porque quieren, y no como cuando uno critica a la Cámpora, que meten a los militantes a que vivan del Estado. ¿Por qué el contribuyente tiene que pagar de su bolsillo para que militen para tu partido? Es antiliberal, va contra las ideas.

Además, empezó a hacer algún otro acuerdo con algún masista, y de a poco fuimos tomando distancia. Hablo en plural porque otros comunicadores también lo ayudaban, como El Presto.

AG: ¿Los que empezaron a cobrar en ese momento son los que ahora conocemos, como el "Gordo Dan"?

No, en realidad Romo o el Gordo Dan ya cobraban durante la campaña. Ellos estuvieron con Bullrich y Pichetto hasta julio más o menos de 2021, y ahí se fueron a La Libertad Avanza.

Elizabeth Peger: ¿El "Gordo Dan" que trabajaba antes para Bullrich y Pichetto?

Junto a Romo.

EP: No tenía conocimiento de ese dato, pense que era un libertario de siempre…

No. En julio se distancian de Pichetto y Bullrich y se van a La Libertad Avanza. De hecho, un dato de color es que la cuenta oficial de La Libertad Avanza era de Romo. Empieza en 2011 y se llamaba "chikabostera", después le puso no sé qué otro nombre, después le puso un nombre falso de Mirtha Legrand y fue juntando seguidores alquilando la cuenta, hasta que finalmente se la vende a La Libertad Avanza.

Se llamaba "chikabostera" inicialmente, con "K".

AG: ¿Era una cuenta kirchnerista?

No, no. De hecho, estaba con Solano Lima, se repetían cosas con Solano Lima. Después, empieza a ganar seguidores, se pone “mirtalegrandok”, sin "H", y después “lanataenel13”. Era él, y juntaba seguidores con la figura de otro. Esto es Romo.

Para quien esté escuchando y no sepa quién es Agustín Romo, es el jefe de bloque de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, uno que ahora también aprovechó y metió a media familia, pareja, y todo en Ferrocarriles Argentinos, porque obviamente deben tener idoneidad en el rubro ferroviario.

AG: Vos hablabas con Milei y le advertias que había gente que cobraba…

Claro. El 11 de junio de 2022, le escribo y le comento que me estaba llegando de varias fuentes lo mismo, porque si alguien te dice una cosa sin pruebas, es una persona que te lo dijo y podés no creerlo. Si dos personas te dicen lo mismo, quizás es una coincidencia, pero me lo dijeron más personas, y se lo comenté.

Carlos Kikuchi, que en 2021 yo ni sabía que existía y era el armador nacional de La Libertad Avanza, pasa a ser la mano derecha de Karina Milei. Me entero de que Kikuchi, para poder hacer aportes de campaña, les cobraba a los empresarios para reunirse con Milei. ¿Tengo que pagar para juntarme para decirte que te quiero dar plata? Se lo cuento a Javier, y me dice: "¿De dónde salió esta información? Estos son temas muy sensibles, hablalo con Kari". Yo le explico que Karina no me daba bola porque muchas veces le hablaba de distintos temas y me ignoraba, me clavaba el visto.

En los chats que publiqué en mi cuenta de Twitter se puede ver que le decía que quería entrevistarlo sobre dolarización, que en esa época no estaba de moda, y Javier me decía: "Sí, sí, dale, acordalo con Karina". Pasaron meses y meses y no me daba la fecha, así que cuando me dijo que lo hablara con ella porque eran chimentos, le dije que por eso era que se lo decía a él y no a Karina, para que haga algo puntualmente.

"En general, los empresarios se hacen bien los boludos con el tema poner guita. Hacen algunas cositas menores, pero nada que mueva mucho la cosa”, me escribió, y ahí quedó. Alguna que otra vez lo mencioné y me decía que quería evidencias, pero yo le decía que, si alguien te va a pedir una cometa, no te lo va a dejar escrito. Hay gente que dice que los artistas también cobran un meet and greet, pero el artista es un privado. Estos empresarios que querían conocer a Milei, lo iban a conocer en un rol que le da el Estado, con la investidura que tenía en su momento como diputado. No es que lo querían ver porque sí.

AG: Nombrabas a Kikuchi que es alguien que ya no está más dentro del círculo de Milei. ¿La práctica se cortó con Kikuch o después siguió? ¿Quién era el responsable último? ¿Karina Milei?

Es que eso es lo raro. A Kikuchi le deciamos Kioskuchi, y Milei le pagaba a los militantes. En 2022 le decíamos “Kioskuchi” porque en cada lugar donde iba, buscaba su kiosquito, y hacía seis meses que había asumido Milei como diputado. Yo pensaba que era él, pero después se fue. Kikuchi asumió como senador provincial por la provincia de Buenos Aires, e inmediatamente se fue con el kirchnerismo, traicionando a todos. Todo nuestro grupo dijo: "Te lo dije, te lo dije". Este entorno es un gran "te lo dije" constante. Hay muchas cosas que nos hacen decir: “¿No te das cuenta que este te iba a cagar?". Fabián Luaysa, por ejemplo, era funcionario de Kicillof, y literalmente al día siguiente se volvió apoderado de la Libertad Avanza en Buenos Aires. Antes de asumir, se fue con el kirchnerismo y se le fueron ocho diputados.

Javier Milei y Carlos Kikuchi

Cuando Kikuchi se fue, pensé que quizás se iba a cortar esto. El tema es que ahora dicen que sigue pasando lo mismo. Aparentemente, no era que venía de Kikuchi, y no te puedo decir que es Karina porque tampoco hay alguna evidencia tangible, son testimonios de distintas personas. El tema es si se empiezan a juntar los testimonios y llegan a coincidir en lo que están diciendo.

AG: ¿Pensás que es la hermana la que manda?

Yo sé que Javier es muy influenciable por la hermana, y él mismo siempre dice que ella es “El Jefe”, y pone esa metáfora de Moisés y Abraham, que él simplemente dice lo que le dice la hermana que haga. No sé hasta qué punto es así, pero sí sé que hay mucha gente que tiene muchas críticas hacia dentro, pero que en público no las puede hacer. Si las dicen, pasa como con Paoltroni o Marra, y los rajan.

No sé si alguna de estas personas está relacionada con alguno de estos temas, si son los que piden o si Javier sabe o no. Yo sé que lo hacía Kikuchi, y hasta ahí llegó mi conocimiento.

EP: ¿Sabés por qué lo corrieron de esa forma a Marra? Incluso, después del escándalo con la cripto, muchos seguidores libertarios reivindicaron a Marra en las redes.

La excusa oficial dice que fue porque votó a favor del presupuesto 2025 y tenía un aumento de impuestos, y en realidad no están teniendo en cuenta que tanto Marra como Yamil Santoro llevaron adelante una propuesta para que baje el gasto en el proyecto del presupuesto 2025. Dijeron que acompañaban pero que tenían que negociarlo, porque también hay que hacer política. La excusa oficial es que votaron a favor de este presupuesto, sin tener en cuenta lo del gasto que bajó. Esa una excusa. Hace tiempo que Marra se venía llevando mal con Karina.

El problema es la influencia de Karina. Cuando se enoja con alguien o se la agarra con alguien, lo más probable es que quede apartado. Es la guillotina, son cosas que ellos mismos dicen. Marra es uno de los cofundadores de La Libertad Avanza, y ahí no está. Si te peleas con Karina, te quedás afuera.

AG: ¿Qué crees que pasó con el tema cripto?

Es complicado poder decir que Javier intentó estafar a alguien, porque eso tendría que tener como contrapartida que él cobre algo por eso. Obviamente puede ser absolutamente negro, puede ser en efectivo, puede ser en una wallet, en un exchange del exterior o algo inrastrable.

AG: ¿Es verosímil que pueda estar involucrado en esto?

De lo que conozco yo, no lo hubiera esperado nunca porque precisamente era mi amigo. En un escenario hipotético en el fue una estafa y que sí hubo malicia, yo no soy amigo de gente así. Hay que ver qué es lo que pasó, pero ¿cómo lo determinas si no hay todavía evidencia? La justicia no pudo determinarlo. Sí es sospechoso porque él dice que solo lo difundió y no lo promocionó. Es como que venga Starlink. Una cosa es anunciar que viene una empresa privada que a invertir en Argentina, y otra es decir: "Viene Starlink, y podés anotarte en tal número. Sale tanto, y si llamás y pones el código, te van a hacer un descuento." Eso es promocionarlo. Él puso el sitio web, puso el contrato. No es que simplemente dijo: "Miren qué bueno, viene esta libra a Argentina." Eso es lo raro.

Lo otro es que, por la Ley de Ética Pública, no pueden promocionar nada, sea o no una estafa. Yo no puedo decir: "Empanadas Don Pepe, las más ricas del país", promocionando una empresa privada aprovechando mi investidura que me da el estado para hacer una promoción. Sea o no una estafa, está mal hacer una promoción de cualquier emprendimiento privado. Si encima es una estafa donde termina cayendo un montón de gente, es peor.

En uno de los análisis que hicimos en mi consultora sobre el caso $Libra comentamos que precisamente falló la comunicación. Publicó eso, y al salir a pedir disculpas, hubiera estado bueno que dijera que se equivocó y que iban a ver quiénes son los responsables, o ser empático, porque mucha gente confió en él. En vez de eso, la respuesta fue: “Si te metiste en esto, jodete, ¿para qué te metes en esto? La casta se está aprovechando de esto, así que váyanse todos al carajo". Básicamente, ese fue el mensaje, sin empatía con la gente que compró porque confió en él. Es el político con mayor imagen positiva del país, sabe qué influencia tiene. Hubiera estado bueno que empatice con esa gente.

