La UCR "fue radical" en el Senado: pidió investigar a Milei, y luego lo bloqueó en la votación

La historia radical abunda, para definirlos de alguna manera, en contrasentidos. Y este jueves el jefe de Bloque del centenario partido en el Senado, el correntino Eduardo Vischi, agregó otro capítulo a ese poco feliz anecdotario, ya que firmó un proyecto que reclamaba la formación de una comisión que investigara la estafa del token cripto $LIBRA, que no se aprobó porque le faltó apenas un voto: el suyo.

Vischi votó en contra de su propio proyecto que él mismo firmó por un acuerdo de última hora que el Gobierno alcanzó con los gobernadores radicales, Maximiliano Pullaro, de Santa Fé, Gustavo Valdés, de Corrientes, Alfredo Cornejo, de Mendoza y Leandro Zdero, de Chaco, que le ordenaron a legisladores que les responden que bloquearan la investigación a la actuación del presidente Javier Milei en el escándalo de la estafa a nivel global que tiene a decenas de miles de personas perdiendo, en minutos, centenares de millones de dólares.

Luego de bloquear su propio proyecto, la cuenta de Vischi estaba en silencio. Lo último que subió fue en torno al pedido de un minuto de silencio en homenaje a la Familia Bibas, los argentinos secuestrados por Hamás, cuyos cadáveres fueron devueltos a sus allegados. Pero de lo ocurrido en la votación del rechazo a la investigación a Milei, nada.

En redes, en cambio, el tema hervía: había cataratas de insultos, cuestionamientos y pedidos de explicaciones. Y todos se preguntaban cómo era posible que un legislador que presentó un proyecto para investigar al presidente por un posible caso de corrupción y estafa, luego con su voto en contra termina bloqueando esa misma iniciativa.

Según el reglamento, para que la iniciativa fuera aprobada, se necesitaban dos tercios del Senado, es decir, 48 votos. El número, que ya de por sí estaba ajustadísimo y se prestaba a dudas, se habría alcanzado sin problemas si Vischi lo hubiera apoyado, pero no fue así. Hubo 47 a favor y 23 en contra. Por un solo voto, el Gobierno logró esquivar a una comisión investigadora.

De esta manera, una vez más, la UCR quedó en el centro de las críticas por sus constantes rupturas, desacuerdos y cambios de último momento. Incluso, diversos dirigentes salieron al cruce y cuestionaron a Vischi por la decisión. Tal fue el caso de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, quien expresó: “Un solo voto faltó para que la comisión investigadora al Pte de la nación por la estafa que perpetró delante de todos los argentinos sea aprobada hoy. ¿Quién presentó el proyecto? El bloque de senadores de la UCR. ¿Quién votó en contra? Los senadores y senadoras de la UCR”.

Escándalo $LIBRA: hasta dónde llega

Votaciones extrañas, explicaciones insólitas

Víctor Zimmerman, senador Nacional por la UCR, también votó en contra del proyecto. Lo llamativo, es que todo apuntaba a que él también lo apoyaría, junto con Vischi. Sin embargo, la realidad fue otra. Consultado por IP noticias sobre por qué decidió modificar su voto, Zimmerman explicó que no fue así: “No lo plantees como un cambio de voto, no fue eso. Tiene que ver con que a mi me interesa que se sepa la verdad y se investigue. Como ese tema no estaba incluido en la labor ni la orden del día, que se necesitaba para poder debatir el tema, no se pudo”, señaló.

“Yo voté favorablemente para los ⅔ y la incorporación del tema en el debate y en el recinto. Luego de esto, obviamente, había planteos diferentes de distintos bloques que querían volver a comisión para que se constituyan las cuestiones y se convoque a los responsables y se armen las comisiones. La otra era simplemente en el discurso del kirchnerismo que pedía cosas que creo que no son los mecanismos. De esta manera no se debe investigar estas cuestiones que nos impactan a todos los argentinos. Yo quiero saber exactamente qué es lo que pasó”, aseguró.

Se sumó otra denuncia contra Milei por la promoción de $Libra: "Se acabó la joda, nos vemos en Tribunales"

Agustín Rombolá: “Estoy harto de sentir vergüenza del radicalismo”

Tras el resultado de la votación, el dirigente de la UCR manifestó “no poder creer” lo que sucedió con el senador Vischi, a quien calificó como “rata putrefacta”. En un sentido descargo y visiblemente molesto, Rombolá se pronunció sobre la fallida creación de una comisión para investigar a Milei y expresó: “Vengo muy caliente. Estoy harto de los hijos de puta. Hay que acordarse de quienes son, si no es todo gratis”, señaló.

“Perdón por las palabras, pero estoy hinchado las pelotas. Estoy cansado de las ratas putrefactas que hacen sus negociados. No podés firmar algo y en cuatro horas cambiar tu pensamiento. No hay otra forma de explicarlo. O estás acomodado, o alguien te garpó, o alguien te prometió algo y hay que investigarlo”, indicó, al tiempo que aseguró que pedirá la expulsión de Vischi del partido.

En diálogo con Radio con Vos, Rombolá manifestó: “Yo quiero que lo expulsen del senado. Desafía las leyes universales de la políticas. No puede ser que no se pueda sostener un discurso por cuatro horas. Es una vergüenza. Estoy harto de sentir vergüenza de este partido”.

