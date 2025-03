El Gobierno insiste con la candidatura de Ariel Lijo: Guillermo Francos reconoció que "no hay plan b"

Tras el rechazo de la Corte Suprema a la solicitud de licencia de Ariel Lijo, y con un puesto vacante en el tribunal, este sábado el Gobierno de La Libertad Avanza reafirmó su postura: "No hay plan B".

La decisión mayoritaria de la Corte, que impide que el juez federal de Comodoro Py pueda jurar en el máximo tribunal sin renunciar a su cargo actual, sorprendió a varios miembros del Ejecutivo. Desde el Gobierno se mostraron desconcertados ante la votación, aunque aseguraron que existía suficiente jurisprudencia que avalaba la posibilidad de que Lijo asumiera sin dejar su puesto.

En este clima de hermetismo, el Gobierno reafirmó su postura: "No hay plan B". En declaraciones a los medios, las fuentes del círculo íntimo del Presidente confirmaron que no retirarán el pliego de Lijo del Senado y que confían en que la oposición podrá conseguir los dos tercios necesarios en una sesión especial para aprobar la candidatura del magistrado, enmarcada en una difícil sesión que podría realizarse a mediados de marzo.

"El Ejecutivo hizo lo que tenía que hacer y no puede hacer más. Ahora está fuera de nuestra decisión, es un tema entre el juez y el Senado", señaló este sábado Guillermo Francos.

Al ser consultado en AM 750 sobre si desde el Gobierno barajaban un plan b en el caso de recibir un revés de la Cámara alta, el jefe de Gabinete respondió: "No. Plan b es... el Gobierno lo designó por decreto. Si la Corte no le toma juramento por el tema de su cargo en licencia, es una decisión de la Corte. Ahí el Gobierno no puede hacer nada".

"No es que queda en un limbo. El caso de Lijo es particular porque tiene el dictamen de la comisión y todavía no fue votado en el recinto. Bueno, ¿pueden votarlo en el recinto, no?", retrucó. "Si el Senado no termina de dar el acuerdo, el magistrado sigue en funciones hasta el 30 de noviembre y es legítimo. Sigue con la designación por decreto por parte del Presidente. Hasta el 30, ambos jueces están uno ya en su cargo (por Manuel García-Mansilla) y el otro puede estarlo en función de esto", finalizó.

La postura oficial del Gobierno es clara: Lijo es el candidato para la Corte y no habrá cambios, independientemente de la controversia generada por el rechazo de la Corte Suprema. Ahora, todo se resolverá en el Senado, donde la lucha por los dos tercios se vuelve más crucial que nunca.

El conflicto desatado por el decreto de Milei que designó en comisión a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla intensificó las tensiones dentro del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical (UCR). Un sector de la bancada, presionado por el Gobierno, intenta frenar la convocatoria a una sesión en la Cámara alta con el objetivo de rechazar los pliegos de los dos designados por el Presidente.

La crisis que enfrenta el radicalismo quedó expuesta en la última sesión del período extraordinario cuando parte del bloque comandado por Vischi votó en contra de un proyecto impulsado por el fueguino Pablo Blanco que promovía la creación de una comisión investigadora sobre el caso $Libra, donde se investiga una presunta estafa que salpica al Presidente.

Precisamente Pablo Blanco también había anunciado su intención de convocar a una sesión en el Senado para rechazar los pliegos, luego de que Milei firmara el decreto. Sin embargo, las negociaciones no avanzaron tras la apertura del período de sesiones ordinarias y las presiones crecieron en el ámbito de la UCR.

CFK instruyó a senadores del PJ a convocar una sesión para tratar las designaciones por decreto

La expresidenta Cristina Kirchner se mantuvo en silencio públicamente respecto a la designación de los dos postulantes por decreto, pero dio instrucciones a los senadores para que avancen con una sesión para que discutan ambas nominaciones. "Vamos a voltear los dos pliegos", adelantó esta semana un portavoz de la bancada dirigida por José Mayans y Juliana Di Tullio.

El peronismo buscó abrir una negociación con la Casa Rosada, que incluyera la postulación para la Corte de una candidata mujer afín al espacio y otros lugares clave como el Procurador, aunque la propuesta no prosperó y con la asunción de García-Mansilla en comisión el bloque decidió apurar los tiempos.

Para concretar el rechazo de ambos pliegos, además de reunir las firmas para el dictamen de García-Mansilla, Unión por la Patria necesitará juntar 37 senadores para abrir la sesión y luego 25 voluntades en contra -de esa manera se asegurará que ninguno de los dos tendrá el apoyo de los dos tercios-.

Más allá de que para que la votación se concrete también tendrá que haber en ese momento al menos 37 legisladores en sus bancas para evitar que el debate se caiga por falta de quórum.

