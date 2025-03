Juez asegura que el Senado tratará el pliego de Ariel Lijo: “Es el resultado de una operación política espuria"

La Corte Suprema rechazó la licencia pedida por Ariel Lijo para asumir en el máximo tribunal y seguirá como juez en Comodoro Py a la espera de que el Senado le otorgue su acuerdo para integrar la Corte de modo definitivo. El senador nacional Luis Juez aseguró que el pliego será tratado en la cámara alta del Congreso: "No sé cómo juntó nueve firmas en la comisión, pero es el resultado de una operación política espuria".

En una entrevista enen el programa Última Pregunta de Radio Continental Córdoba, Juez expresó su desacuerdo con la designación de Lijo, argumentando que representa prácticas judiciales que no se ajustan a los estándares de transparencia y mérito que, según él, deberían regir en la justicia. "No creo en los operadores judiciales. La justicia debe estar en manos de personas capacitadas, formadas y preparadas, no de quienes llegan por operaciones políticas", afirmó.

El senador también destacó la incompatibilidad jurídica de que Lijo asuma en la Corte Suprema mientras mantiene su cargo actual en un juzgado federal. "Es imposible tomarle juramento a alguien que pide una licencia para un cargo definitivo. No existe esa posibilidad por decreto", señaló Juez, refiriéndose a la reciente decisión de la Corte Suprema de rechazar la licencia solicitada por Lijo.

La Corte, en una resolución firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla, determinó que Lijo no puede asumir en el máximo tribunal sin renunciar previamente a su cargo actual. Esta decisión dejó en suspenso la designación de Lijo, cuya suerte ahora depende exclusivamente del Senado, donde su pliego ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos.

Juez criticó además las negociaciones políticas que, según él, permitieron a Lijo obtener el respaldo necesario en la comisión. El senador anticipó que, a pesar de la controversia, el pliego de Lijo será tratado en el Senado, donde se decidirá su destino.

En cuanto a la postura del presidente Javier Milei, Juez reconoció su amistad con el mandatario pero aseguró que su crítica a la designación de Lijo es una forma de "honrar esa amistad". "Le dije al presidente que esta designación representa todo lo que está mal en la administración de justicia", reveló.

La defensa de Milei y el debate constitucional

El presidente Javier Milei defendió enérgicamente la constitucionalidad de los nombramientos en comisión mediante decretos, señalando que la propia Corte Suprema avaló esta práctica al tomar juramento a García-Mansilla. "La evidencia de que el nombramiento por decreto es constitucional es que la Corte lo analizó y decidió tomarle juramento", argumentó Milei, quien también desestimó las críticas calificando a sus opositores como "ñoños republicanos".

Sin embargo, la designación de jueces por decreto genera incomodidad incluso dentro de la Corte. Aunque en 2015 el expresidente Mauricio Macri utilizó este mecanismo para nombrar a Rosatti y Rosenkrantz, ambos asumieron sus cargos solo después de obtener el acuerdo legislativo.

El Senado tendrá la última palabra sobre el futuro de Lijo. Si logra los 48 votos necesarios, asumirá como ministro de la Corte Suprema de manera vitalicia.