Sin debate y por desempate, el PJ avanzó con una nueva reforma al reglamento de la Unicameral

En el tramo de mayor tensión del plenario, el oficialismo impuso su jugada "magistral", que encontró mal parada a la bancada UCR, en la reforma -por segunda vez con la actual composición- al reglamento interno de la Unicameral. Incluso, la modificación da marcha atrás en la "cláusula Spaccesi" que, en su momento, generó una fuerte polémica en su aprobación.

¿Por qué le debería importar al ciudadano de a pie una normativa interna que rige el funcionamiento del Poder Legislativo? Acerca de las formas, la polémica reforma del PJ se introdujo sin debate en la sesión -no hubo expresiones y argumentos a favor de lo que se terminó aprobando- y, en segundo lugar, la iniciativa se logró con el voto desempate (35 a 35) de la vicegobernadora Myrian Prunotto, quien inclinó la balanza a favor del oficialismo.

Por lo cual, los cambios al reglamento del propio cuerpo, conformado por 70 legisladores de distintas representaciones políticas, carecieron de un consenso con la oposición en medio de la paridad, aunque con la "cancha inclinada" hacia el lado del peronismo.

En medio de las implicancias por el fondo de los cambios a la normativa interna, se impuso el fuego cruzado entre opositores y oficialistas con sus posturas antagónicas. Los halcones cambiemistas, vecinalistas y liberales denunciaron una "reforma mordaza" para silenciar a la oposición y que transforma a la Legislatura en "una escribanía del Poder Ejecutivo".

En su réplica, el PJ adujo que "a bronca" de la oposición se debe a que "la Cámara optó por modificaciones aportadas por otros bloques y no por las inviables propuestas que el despacho del bloque UCR proponían", aseveró Facundo Torres, presidente provisorio de la Unicameral.

"Desde nuestro bloque impulsamos un proyecto entendiendo cuáles eran las modificaciones necesarias para que esta Cámara pudiera funcionar de manera correcta", destacó el oficialista ante lo que se terminó aprobando en el tramo de mayor tensión del plenario.

Ante la fuerte queja de que esto busca silenciar a la oposición, Torres replicó que esta reforma "viene a tratar de que la Cámara funcione mejor" y argumentó que "nos pone con un mismo funcionamiento respecto de las Cámaras de Diputado y Senadores de la Nación".

"Los cinco minutos para fundamentar una reconsideración hoy (con esta modificación aprobada) existen en el reglamento y dice cuándo deben aplicarse. Estamos dando más posibilidades de que la oposición pueda fundamentar los proyectos o aquellas cuestiones que crea necesarias", cerró.

Atropello

Los halcones del interbloque Juntos por el Cambio desplegaron su embestida contra el accionar del brazo legislativo del gobierno de Martín Llaryora. La UCR, el juecismo y el vecinalista Rodrigo Agrelo cargaron duro contra el PJ al denunciar "un golpe duro a la democracia" por acallar a la oposición. La legisladora de izquierda, Luciana Echevarría, habló de "LLaryora emperador".

"Lo sucedido en la Legislatura es un gran atropello a la vida democrática de la provincia. Para que el vecino lo entienda: a partir de ahora Miguel Siciliano (jefe del bloque oficialista) será quien decida quien habla y quien no, sobre qué tema si, sobre que no", disparó el radical Matías Gvozdenovich.

A renglón seguido, redobló la crítica: "A pedido del gobernador LLaryora, él (por Siciliano) será todopoderoso en esta cámara. Poder que también le ha delegado el supuesto alfil libertario (en alusión a Agustín Spaccesi) que ha sido un aliado de lujo para este gobierno, aunque ellos digan que son oposición entre sí".

Su par de bancada, Brenda Austin fustigó: "El oficialismo de Llaryora clausura la Legislatura. Si el derecho a hablar, a proponer y a discutir depende de ellos, es que ellos eligen lo que silencian y lo que no. Que apenas la mitad apruebe un cambio de reglas para censurar y acallar no es democracia, es autoritarismo".

El juecista Walter Nostrala afirmó que "en esta Legislatura no se debate; cada vez menos. Lo único que falta es que el gobernador mande a cerrarla. Yo estoy convencido que lo hacen porque no tiene argumentos". "El oficialismo no puede defender la gestión. Por eso mismo, está silenciando a la oposición. No hablan del impuestazo, de la inseguridad, porque no tienen respuestas. La única que le queda es cerrar el debate en la Legislatura", contragolpeó.

Por su parte, Agrelo hizo foco en su rechazo a los cambios al reglamento: "Dejan en manos de Labor Parlamentaria todo el orden y duración de uso de la palabra. Eliminan la obligación de las comisiones de expedirse en 45 días y la posibilidad de sancionar a los presidentes de comisión en caso de no hacerlo". "Una mordaza a la oposición en un año electoral. Tienen miedo", concluyó.