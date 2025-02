Persecución policial con el ministro de protagonista: "Fue todo muy de película, pero en ningún momento tuve miedo", dijo la asaltada

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, protagonizó una intensa persecución policial el lunes por la noche que terminó en la detención de dos motochorros y la recuperación del celular de una joven que había sido asaltada en la zona del Patio Olmos.

El hecho ocurrió cerca de las 21, cuando Melina Ghibaudo, de 28 años, caminaba por la intersección de Simón Bolívar y Montevideo y fue sorprendida por un delincuente en moto que le arrebató su cartera con todas sus pertenencias, incluyendo su iPhone. "Me pegó dos tirones y en segundos ya había perdido todo. Tratamos de correr atrás de la moto, pero fue imposible alcanzarlo", contó la víctima en diálogo con PERFIL CÓRDOBA.

Paso siguiente, ella y un amigo se dirigieron corriendo hasta la Cañada, con la idea de encontrar algún policía que los pudiese ayudar. En ese momento, divisaron una camioneta negra con luces encendidas, similar a un vehículo oficial, y lograron que el conductor frenara. Para su sorpresa, se trataba del propio ministro de Seguridad de la provincia.

Una persecución de película

Al escuchar el relato de la víctima, Quinteros les preguntó si su celular tenía activada la función de geolocalización. "Un amigo tenía la aplicación para rastrear el teléfono en tiempo real y eso nos permitió ver la ubicación del teléfono", explicó Ghibaudo. Fue así que el ministro les ofreció subir al vehículo y comenzar la persecución.

Durante aproximadamente media hora, la camioneta en la que viajaban siguió el rastro de los delincuentes mientras la víctima, indicaba hacia dónde se dirigían los ladrones. "Se metían por calles en contramano y a veces los perdíamos, pero al rato volvíamos a ubicarlos", detalló la joven.

Mientras tanto, Quinteros mantenía comunicación directa con la Policía por radiofrecuencia. Gracias a su intervención, logró coordinar la participación del cuerpo especial de vigilancia de Cabildo. Finalmente, en la calle Caxaraville 1132, la Policía logró cercar la zona. "Vi cómo empezaban a subir a los techos y, en cuestión de minutos, encontraron la moto y luego mi celular", relató Melina.

"Nunca sentí miedo, me sentí segura"

A pesar de la tensión del momento, la joven aseguró que nunca sintió miedo gracias a la intervención del ministro y su equipo. "Fue todo muy de película, pero en ningún momento tuve miedo. Sabía que estaba con personas que entendían lo que hacían", afirmó.

Sin embargo, más allá del alivio de recuperar sus pertenencias, Melina expresó su descontento por la inseguridad en Córdoba. "Es la quinta vez que me roban un celular. Uno trabaja para tener lo suyo y en segundos te lo sacan como si nada. Esta vez tuve suerte, pero hay gente a la que la arrastran o incluso la matan", lamentó.

Luego de la detención, la joven tuvo que acudir a la comisaría para realizar la denuncia y recuperar su celular. "Primero me llevaron a una seccional donde estaban los detenidos y luego a tribunales para declarar. Hoy, después del trabajo, me volvieron a tomar testimonio y, tras verificar que el teléfono era mío, me lo devolvieron", explicó.

Los detenidos, de 19 y 23 años, quedaron a disposición de la Justicia. La motocicleta en la que se trasladaban tenía pedido de captura por un robo cometido el 18 de enero en Villa Carlos Paz.