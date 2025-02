"Mentir no es sano": el Gobierno provincial desmintió a de Loredo por la incorporación de empleados a planta permanente

"Acaban de designar en planta permanente a 5000 empleados públicos", dijo Rodrigo de Loredo en una entrevista donde criticaba la administración de recursos de Martín Llaryora. Una frase que provocó tal reacción entre los funcionarios de Hacemos Unidos que desde la misma cuenta de X del Gobierno de Córdoba salieron a desmentirlo.

"El Gobierno de Córdoba desmiente las afirmaciones difundidas en distintos medios de comunicación por el diputado nacional Rodrigo de Loredo quien sostiene que la actual gestión ha incorporado a 5.000 empleados a planta permanente", escribieron al inicio de la publicación.

Luis Juez a De Loredo: “El gesto mío va a ser un abrazo hermoso cuando asuma como gobernador”

Además, desde el gobierno provincial consideraron "de suma gravedad institucional" el dato expresado por el radical, a quien le resaltaron su "responsabilidad de brindar información veraz y no engañar a la ciudadanía con datos falsos".

Pero los repudios no terminaron ahí, ya que desde la Cámara Baja de Córdoba el legislador Miguel Siciliano cruzó a de Loredo. "Mentir no es sano. Entendemos la necesidad de hacer oposición, pero la falsedad no puede ser un recurso político. Le pedimos responsabilidad, honestidad y honorabilidad", reprochó el representante del oficialismo provincial, quien le pidió a de Loredo que "se retracte de manera inmediata".

Entre las críticas que esbozó de Loredo a la gestión de Llaryora no solo se incluía la supuesta incorporación de empleados públicos a planta permanente, sino que también apuntó directamente al impuesto inmobiliario. "Es el aumento impositivo a los inmobiliarios más grande de la historia" señaló el diputado nacional para calificar como "tramposo y artero" al coeficiente utilizado por la provincia para determinar el porcentaje de aumentos.

Se diluye Victoria Villarruel: su imagen positiva perforó por primera vez el 40%

El radical consideró que los aumentos estipulados no coinciden con el porcentaje de inflación del 2024, que alcanzó un 117%, y que tampoco se sostendrían con la inflación esperada para el 2025, cercana a un 30%. Además, indicó que la situación del inmobiliario rural sería "igual o peor que el urbano".

Si bien el gobernador anunció una serie de medidas paliativas para los aumentos que enfrentan los productores rurales, las críticas por la situación no cesaron desde distintos sectores.