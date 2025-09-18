Batalla campal en la puerta del boliche INK terminó con dos jóvenes apuñalados

Una verdadera batalla campal ocurrió durante la madrugada de este jueves 18 de septiembre a la salida del boliche INK, en el barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Como resultado, dos jóvenes de 19 años quedaron con heridas de arma blanca.

El conflicto se originó dentro de la discoteca, alrededor de las 5.30, cuando un grupo de jóvenes habría intentado robarle una cadenita a uno de los asistentes.

Según informaron fuentes oficiales a PERFIL, tras el intento de robo, dos sectores comenzaron a enfrentarse dentro del local bailable. Ante esta situación, el personal de seguridad intervino, redujo a los implicados y los condujo hacia el exterior.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ya fuera de la discoteca, los involucrados desataron una feroz pelea multitudinaria y en ese contexto se produjeron las agresiones con arma blanca. Uno de los jóvenes resultó con cortes en la mano y el otro con lesiones en el rostro.

Detuvieron a cuatro hombres y a un menor de 16 años que captaban alumnas a la salida de la escuela para explotarlas sexualmente

Ambos fueron asistidos por el SAME y trasladados al Hospital Fernández, donde recibieron suturas y estudios médicos. Los médicos confirmaron que se encuentran fuera de peligro.

En paralelo, personal de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad detuvo a cinco personas a una cuadra y media del boliche. Entre los demorados había cuatro hombres —tres de 23 años y otro de 19— y una mujer de 25.

Algunos presentaban heridas leves, como cortes en la mano o golpes en el rostro, y fueron atendidos en el lugar por médicos del SAME antes de ser trasladados a la dependencia policial.

El presunto asesino serial de Jujuy será imputado por dos nuevas muertes y pidió ampliar su declaración

Las fuentes oficiales informaron a este medio que todos los demorados son argentinos y quedaron a disposición de la Justicia, mientras se intenta determinar el grado de participación de cada uno en la pelea.

El operativo policial y sanitario desplegado en plena madrugada evitó que el enfrentamiento tuviera consecuencias más graves. La investigación continúa para esclarecer cómo se originó la riña y quiénes fueron los responsables de las agresiones con arma blanca.

NG/ff