Misiones: con fondos propios, el Gobierno finaliza obras paralizadas por la Nación

El Gobierno de Misiones informó que el gobernador Hugo Passalacqua "supervisó los avances de los trabajos que la Provincia decidió retomar tras años de abandono por parte de Nación".

Obra pública

"Frente a la ausencia de fondos nacionales, la Provincia decidió ejecutar con recursos propios obras que brindan seguridad vial, mejores condiciones de trabajo a las familias agrícolas y una mejor calidad de vida a todos los misioneros", señala un comunicado oficial.

Además sostuvieron que "la continuidad de estos proyectos en tiempos difíciles es posible gracias al esfuerzo de cada misionero y misionera, porque son fruto del ahorro de los fondos provinciales que se invierten en seguridad y desarrollo".

"Los trabajos en Santa Ana incluyeron la ampliación de las dimensiones para facilitar giros de todo tipo de vehículos, pavimentación, demarcación horizontal y nueva señalización. Estas intervenciones mejoran de manera integral la circulación en los accesos principales a la localidad, además de reforzar la conectividad regional", precisa el documento.

"Con recursos propios"

“Todo esto es con recursos propios de los misioneros para los misioneros. Es una obra importante para la provincia en un momento de dificultad económica muy grande. Es un enorme esfuerzo pero lo merece”, explicó Passalacqua.

A su vez, el presidente de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Sebastián Macías, expresó que "la decisión de concluir esta obra inconclusa por Nación responde a la necesidad de brindar seguridad vial y funcionamiento adecuado en una zona estratégica que conecta municipios y corredores turísticos".

En la misma línea de trabajo, la Provincia de Misiones también culminó meses atrás con fondos propios la obra de iluminación del Puente Yabebiry, sobre la Ruta Nacional N.º 12, entre San Ignacio y Loreto.