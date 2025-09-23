Argentina sumó la desaparición de Nahuel Gallo, secuestrado en Venezuela, en el informe de la ONU

El gobierno argentino sumó la desaparición del gendarme Nahuel Gallo, al informe que elaboró el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tras comprobar graves delitos de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

En el marco de la presentación de las conclusiones de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas que documentó detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia en ese país durante el periodo posterior a las elecciones presidenciales de 2024, el embajador Carlos Foradori expuso en Ginebra un fuerte discurso de condena.

Por ello, Foradori advirtió que “como un ritual sin misa, la voz de Argentina se levanta nuevamente, como lo hemos realizado desde hace muchos años desde esta misma banca, para denunciar la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, que ya se ha convertido en un hábito y práctica muy penosa, casi la materia prima de su política”.

Además, el embajador afirmó que el gendarme argentino Nahuel Gallo, "desde que llegó a Venezuela en diciembre del 2024, ha quedado preso en cautiverio e invisible. Invisible en lo material, víctima de desaparición forzada y detención arbitraria, pero presente no solo en el informe de la misión, sino en los corazones de todos los argentinos”.

No obstante, Foradori advirtió: “Su vida y su libertad ya forma parte del catálogo completo y permanente de nuestros deseos más preciados. Estamos en temporada alta de las denuncias por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela”.