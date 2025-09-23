El rey Felipe VI de España dará un discurso en la ONU y se espera que hable sobre Gaza

El rey Felipe VI, de España, se sumó a la lista de mandatarios que participan de la 80° Asamblea General de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, y se espera que, entre otros temas, se pronuncie sobre la guerra en Medio Oriente, Palestina, IA y la crisis climática.

El jefe de Estado español llegó este lunes a la ciudad estadounidense para participar de la semana que reúne a los líderes en el encuentro de Naciones Unidas, iniciando con una recepción a representantes de la colectividad española. Este martes, se espera que asista junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a la apertura del debate general de la Asamblea.

Comienza la Asamblea General de la ONU: Palestina, guerras, IA y crisis climática

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Considerando que se trata del debate número 80 del organismo, fuentes del Ejecutivo español indicaron a la prensa que se decidió que sea el rey quien hable en nombre de España en el debate, para que en el foro exponga la figura de mayor rango posible.

Felipe VI tendrá su participación este miércoles y será su cuarta participación presencial. El mandatario ya había participado en 2014, año de su proclamación, y en los dos años posteriores. En el marco de la conmemoración de los 75 años de la ONU, en 2020, volvió a participar pero de forma virtual, dada la pandemia por coronavirus.

El rey, quien va como cabeza de la delegación española, participará durante la noche de este martes de la recepción que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania, ofrecerán para acercarse y saludar a los invitados a la Asamblea. En este contexto, no habrá un saludo entre el presidente del Gobierno español y el estadounidense.

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen a Palestina e impulsan "solución entre Estados" a la guerra

En línea con la postura de varios países europeos, se espera que el monarca español dedique una parte de su discurso, coordinado entre el Gobierno y Casa Real, a la crisis en Gaza producto de la guerra que involucra a Israel y al grupo terrorista Hamas.

El conflicto en Medio Oriente será uno de los temas principales que se esperan para la apertura de la Asamblea de la ONU, considerando que, recientemente, Reino Unido, Francia Australia, Canadá y Portugal anunciaron el reconocimiento de Palestina, lo que motivó este lunes el desarrollo de una Conferencia Internacional sobre la solución de los dos Estados.

AS.