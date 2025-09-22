En otro guiño a EEUU, el gobierno de Milei se adhirió al programa nuclear FIRST

En otro gesto de acercamiento a Estados Unidos, el gobierno de Javier Milei dispuso que Argentina se adhihera como socio contribuyente del Programa de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (FIRST, por sus siglas en inglés), implementado en 2022.

Esta iniciativa, liderada por la Oficina de Control de Armas y No Proliferación del Departamento de Estado estadounidense, busca "fortalecer la seguridad nacional" y acelerar el despliegue de reactores nucleares modulares pequeños (SMR) en todo el mundo, asegurando que se haga bajo los "más altos estándares de seguridad nuclear, protección y no proliferación".

Sin embargo, la lectura en clave local resultó contradictoria. Mientras el Gobierno planea financiar la realización de las actividades del programa estadounidense, a mediados del año pasado recortó el presupuesto para la terminación de dos reactores nucleares, incluida la Central Argentina de Elementos Modulares (CAREM), en el marco del ajuste en todas las esferas del Estado nacional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El FMI celebró el apoyo de Estados Unidos al Gobierno de Javier Milei

Argentina se adhirió a FIRST, la iniciativa nuclear de Estados Unidos

En el comunicado emitido por la Embajada de Estados Unidos en Argentina, se celebró la decisión destacando que "Argentina se une a un distinguido grupo de socios contribuyentes, incluidos Japón, la República de Corea y Canadá, que aportan financiamiento, experiencia técnica y apoyo en especie a las iniciativas de FIRST".

De esta forma, Argentina, pionero en exportación de tecnología nuclear, se convirtió en el primer país de Ibeoramérica en participar activamente del proyecto liderado por Washington sobre energía nuclear avanzada. Con más de 50 países asociados, el programa tiene como objetivo acelerar el despliegue responsable de reactores nucleares en todo el mundo, especialmente en regiones que consideran esta tecnología para satisfacer sus crecientes necesidades energéticas.

"FIRST es el programa insignia del Departamento de Estado de EE. UU. para implementar las responsabilidades bajo la Orden Ejecutiva 14299 sobre el despliegue de tecnologías de reactores avanzados para la seguridad nacional", sostiene el comunicado.

Milei y Trump. Los mandatarios se encontrarán en Nueva York en la Asamblea de la ONU para reforzar su alianza.

Argentina como socio estratégico en energía nuclear

El ingreso de Argentina a FIRST es significativo en el contexto de las relaciones internacionales de la región. La decisión resalta el compromiso de Milei con el alineamiento con Estados Unidos a toda costa, especialmente en un sector clave como el nuclear, donde Argentina ya posee una larga tradición.

El comunicado de la embajada resalta que Argentina desempeñará un papel vital en el apoyo a las actividades de FIRST, con proyectos regionales, giras de estudio sobre SMR y programas de capacitación. "Como socio contribuyente, Argentina apoyará el despliegue responsable de SMR, facilitando iniciativas para países que consideran esta tecnología", señala el texto oficial. El objetivo, indican es cooperar en materia de "seguridad energética global".

En medio del naufragio económico hacia los comicios de octubre, el gobierno de Milei apuesta a que, a través de este programa, el país reforzará aún más su alianza con Washington en el marco de su cruzada para contener la "injerencia china" en la región. Además, no solo se posicionará como un actor clave en energía nuclear avanzada, sino también como líder regional en el despliegue de tecnologías nucleares responsables.

De hecho, la próxima conferencia regional de FIRST para América Latina y el Caribe sobre despliegue de SMR se llevará a cabo en Buenos Aires en 2026, con Argentina y Estados Unidos copresidiendo este evento, lo que marca otro hito en la consolidación de este vínculo.

Comienza la Asamblea General de la ONU: Palestina, guerras, IA y crisis climática

Sin embargo, para Argentina, el ingreso al programa FIRST implica una gran oportunidad para fortalecer su sector nuclear, que en los últimos años ha experimentado un renacimiento con proyectos como el Carem, un reactor nuclear modular de diseño nacional. Al integrar el programa FIRST, Argentina podrá acceder a financiamiento internacional, recibir asesoría técnica y ampliar su infraestructura nuclear.

En este sentido, el comunicado de la embajada subraya que "el programa FIRST aprovecha la capacidad de la industria nuclear para acelerar el despliegue responsable de reactores nucleares en todo el mundo". Esto permite a Argentina participar no solo en el desarrollo de la tecnología, sino también en su implementación práctica a nivel internacional, lo que potencia su liderazgo en la región.

Por último, la adhesión al programa FIRST responde a la creciente demanda mundial de energía limpia y la necesidad de países como Argentina de diversificar su matriz energética. En palabras de la cancillería estadounidense, FIRST "explora soluciones de energía nuclear civil, incluido el uso de reactores modulares pequeños (SMR), para satisfacer las necesidades energéticas respetando los más altos estándares de seguridad nuclear, protección y no proliferación, en consonancia con las directrices del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)".

CD / EM