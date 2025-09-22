El FMI celebró el apoyo de Estados Unidos al Gobierno de Javier Milei

La Directora General del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, celebró el apoyo expresado por el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent al Gobierno argentino, así como la confirmación de negociaciones para la asistencia financiera.

Recorte de tasa de la FED, qué esperar a futuro y cómo puede afectar a la Argentina

Para la titular del FMI, “esto subraya el papel crucial de los socios en la promoción de políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”.

El comentario de Georgieva está relacionado con un posteo de Bessent, quien menciono que “todas las opciones están sobre la mesa”, en relación a la asistencia económica que están negociando con Argentina.

El apoyo de Scott Bessent

Según el funcionario estadounidense, “Argentina es un aliado sistemáticamente importante de Estados Unidos en América Latina, y el Tesoro de los Estados Unidos está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina”.

Agrego además que “estas opciones pueden incluir, entre otras, líneas de swap, compras directas de divisas y compras de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro”, agrego el funcionario estadounidense en un posteo de la red social X.

Tribunal frena a Trump y mantiene a Lisa Cook en la Reserva Federal

Por otro lado, destacó que “las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande”.

En un apartado, el Secretario del Tesoro se mostró optimista al asegurar: “Seguimos confiando en que el apoyo al Presidente Javier Milei a la disciplina fiscal y a las reformas pro crecimiento son necesarias para romper la larga historia de declive de Argentina”.

Scott Bessent, Secretario del Tesoro de EEUU, confirmó que ayudará a Argentina y Javier Milei le agradeció

Por último, Bessent anuncio en su posteo que este martes 23 de septiembre se estarán reuniendo en Nueva York, tanto él como Donald Trump con a Javier Milei. “Los detalles estarán disponibles después de esa reunión”, comento.

GZ