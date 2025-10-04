Hamas acepta negociar la paz y Trump pide a Israel detener los ataques a Gaza

El conflicto en Medio Oriente logró dar un giro esperanzador este viernes cuando el movimiento islamistas Hamas aceptó entregar a todos los rehenes israelíes secuestrados y negociar un acuerdo de paz, basándose en el plan propuesto por el gobierno del estadounidense Donald Trump.

Fue justamente el mandatario norteamericano quien hizo el anuncio oficial, aunque en forma cautelosa, ya que cualquier nuevo cuestionamiento de una de las partes puede detener el proceso y derrumbar el auspicioso avance.

A través de su red social, y luego de que Hamas se declarara dispuesto a liberar a los re4henes, el presidente Trump sostuvo que la agrupación terrorista estaba listo para “una paz duradera”, al tiempo que exigió a Israel que deje de bombardear Gaza.

Es la primera vez que Trump insta explícitamente a Israel –aliado clave de Estados Unidos–, a detener sus ataques desde su regreso al poder en enero.

“Basándome en la declaración que acaba de emitir Hamas, creo que están listos para una paz duradera. ¡Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

“Ahora mismo, es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos negociando los detalles por resolver. No se trata solo de Gaza, se trata de la tan ansiada paz en Medio Oriente”.

La declaración de Hamas se produjo horas después de que Trump diera de plazo hasta la noche del domingo para responder al plan de paz que presentó a principios de esta semana en la Casa Blanca o, de lo contrario, se enfrentaría al “infierno”.

“El movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes –vivos y restos mortales– según la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump”, señaló Hamas en un comunicado, y añadió que está listo para iniciar negociaciones “para discutir los detalles”.

La propuesta de paz de Trump, respaldada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, pide el cese de las hostilidades en el conflicto de casi dos años, la liberación de rehenes en 72 horas, una retirada gradual de Israel de Gaza y el desarme de Hamas, un punto que el grupo islamista no mencionó en su respuesta.

El plan también insiste en que Hamas y otras facciones “no tienen ningún papel en el gobierno de Gaza”, y que la administración del territorio estará a cargo de un organismo tecnocrático supervisado por una autoridad de transición de posguerra encabezada por el propio Trump.

“Las declaraciones del presidente Trump sobre el cese inmediato de los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza son alentadoras”, dijo el portavoz de Hamas, Taher al-Nounou.

Si bien no explicó cuáles eran “los detalles” que quería negociar, trascendió en medios árabes que hay una fuerte división en Hamas porque un sector de su cúpula no quiere entregar todos los rehenes ni las armas.

Un dato importante es que varios países árabes se expresaron a favor del plan de paz de Estados Unidos, lo que implica una fuerte presión para la agrupación islámica.

Trump publicó luego un breve mensaje en video en el que elogió la declaración de Hamas y agradeció a los aliados de Estados Unidos, como Qatar, Egipto, Arabia Saudita, Turquía y Jordania, por su mediación.

“Este es un día muy especial, quizá sin precedentes”, declaró Trump desde el escritorio del Despacho Oval, y agregó: “Espero con ansias que los rehenes regresen a casa con sus padres”.

Trump ha insistido repetidamente en que recuperar a los rehenes capturados por Hamas en su ataque a territorio israelí el 7 de octubre de 2023 es una prioridad para él.

También ha presionado para lograr un acuerdo que ponga fin a una guerra de la que culpa a su predecesor, Joe Biden.

Por otro lado, el mandatario estadounidense afirmó en el video que “todos serán tratados de manera justa”. No dio detalles, pero su comentario se produjo en medio del silencio de Israel sobre la declaración de Hamas.

Qatar y Egipto dieron la bienvenida a las declaraciones de Hamas, diciendo que esperaban que ayudara a garantizar el fin del conflicto.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, “insta a todas las partes a aprovechar la oportunidad”, mientras que los líderes europeos Emmanuel Macron de Francia, Friedrich Merz de Alemania y Keir Starmer de Reino Unido, lo elogiaron como un paso importante hacia la paz.