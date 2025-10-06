El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en las negociaciones en Medio Oriente a dos años del ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamás.

Según detalló Alberto Ruskolekier, Hamás aceptó entregar rehenes, aunque con restricciones: “Vamos a devolver los rehenes pero no sé si los tenemos en totalidad de ellos porque algunos cuerpos están desmembrados, tenemos que buscarlos a ver si podemos reunirnos a todos”.

Hamás no está dispuesto a entregar la totalidad de las armas

También señaló que, “respecto de otra condición que puso el plan de Trump del cual hemos hablado la semana pasada, dijo sí, vamos a entregar las armas pero no las armas defensivas. Rifles y fusiles, eso no lo quieren entregar”.

Ruskolekier agregó que Hamás “tampoco está de acuerdo con que Tony Blair haga cargo como presidente por lo menos en esta primera etapa de la dirección de los destinos políticos de la franja de Gaza y que ellos quieren que sea solamente islámicos y un grupo de tecnócratas”.

Reuniones claves en torno al conflicto

Asimismo, explicó que, “hay reuniones en Egipto en este momento con Qatar, por supuesto autoridades de Egipto, con autoridades por supuesto de Hamás y de Israel y de Estados Unidos, para coordinar detalles técnicos de la entrega porque la verdad es que esto debería hacerse en forma inmediata, 48, 72 horas como plazo máximo”.

El analista internacional advirtió sobre las divisiones internas en la organización: “Hay también alguna disonancia entre el ala política de Hamás, que los actores encumbrados están en el exterior, hoy precisamente Al-Qaeda, que es el número uno más importante de Hamás, que fue objetivo en su momento del ataque de Israel en Doha, está en este momento en Egipto por las negociaciones. También está el ala militar que está dentro de la Franja de Gaza físicamente, algunos de los cuales no están de acuerdo con entregar el armamento”.

Además, dijo que Israel “ya mostró un mapa con las líneas que se van a retirar, Hamás quiere que se sigan retirando un poco más, no quieren entregar las armas, quieren negociar las condiciones de la entrega de los rehenes directamente, puntualmente en el campo, ellos no están dispuestos tampoco a desaparecer del mapa político futuro en una eventual gobernanza en la Franja de Gaza”.