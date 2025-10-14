Hagman: "No podemos aceptar que un Gobierno entregue la soberanía y tome deuda de esta manera"

El diputado nacional Itaí Hagman aseguró que la Cámara baja comenzará a tratar este miércoles un proyecto que establece que “cualquier acuerdo con Estados Unidos tenga que pasar por el Congreso”, y que de no hacerse así será declarado “de nulidad absoluta”.

Valdés, sin filtro contra Milei: tildó de "verso" la búsqueda de inversión privada para el segundo puente Chaco-Corrientes

“No podemos aceptar que un Gobierno entregue la soberanía y tome deuda de esta manera”, sostuvo el candidato a diputado de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires.

“Es la única manera de seguir teniendo un país soberano y no ser una economía tutelada por el secretario de Tesoro de Estados Unidos, que es a lo que nos lleva este Gobierno”, agregó Hagman en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA.

López Murphy: "Me humilla profundamente que mi patria sea mendicante"

Críticas a Caputo

También criticó al ministro de Economía, Luis Caputo, por no concurrir al Congreso lo que muestra “el desprecio hacia el Parlamento por parte del Gobierno".

Hagman anticipó que si no concurre a dar los informes “nos permite a nosotros desconocer cualquier acuerdo que haga Milei con el gobierno de los Estados Unidos”.

Por último consideró que aprobar el mencionado proyecto es “darle un mensaje a los Estados Unidos y al propio Fondo Monetario Internacional, para que sepan que hay una parte importante del sistema político argentino que no va a aceptar esto”.