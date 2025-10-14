Valdés, sin filtro contra Milei: tildó de "verso" la búsqueda de inversión privada para el segundo puente Chaco-Corrientes

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, lanzó una fuerte crítica al Gobierno Nacional, poniendo en duda la promesa de la construcción del segundo puente Corrientes-Chaco y defendiendo con firmeza el rol del federalismo.

Milei confirmó que el Gobierno busca construir el segundo puente Chaco–Corrientes con inversión privada

El mandatario confirmó que acompañará a los candidatos del bloque Provincias Unidas en el estadio de Obras Sanitarias, Buenos Aires, con el objetivo de llevar un mensaje "al corazón de la Argentina" y buscar un país "mucho más justo".

El "verso" del segundo Puente y los 800 millones de dólares

Consultado sobre las declaraciones del presidente Javier Milei respecto a financiar el segundo Puente con "inversores privados", Valdés fue categórico y descalificó la idea.

"Otra vez otro verso, porque vi atentamente cuando le preguntó el periodista y (Milei) dice que están buscando inversores privados, cuando nosotros sabemos que el crédito en el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) está otorgado", afirmó Valdés.

El gobernador argumentó que el puente no se paga solo ni ofrece "posibilidad de repago del sector privado", ya que requiere una inversión masiva del Estado.

"Lo que hay que hacer es una importante inversión del sector público.. Es un puente que vale 800 millones de dólares, vas a poder repagar en los próximos 10 años 200 millones, pero vas a tener que tener una inversión muy importante del Gobierno Nacional", explicó Valdés.

En esa línea, el mandatario concluyó que la obra "no va a salir nunca, salvo que tome la decisión política que es lo que tiene que tomar el presidente de la nación de hacer el segundo Puente".

Pedido por ATN y equidad impositiva

Respecto a su viaje a Buenos Aires, Valdés remarcó que el bloque Provincias Unidas seguirá trabajando para que sea más equitativa la distribución impositiva en la Argentina.

"Si pagamos todos el impuesto al combustible, tenemos que recibir obras que para eso estamos pagando eso de impuestos", dijo y remarcó que "ojalá" se discuta el tema de la distribución de los ATN para que sea que sea "equitativo".

Valdés, durísimo contra Milei: "Tu sueño no puede ser ir a dormir a la Casa Blanca, recorré tu Argentina"

El mandatario defendió la necesidad de revertir la tendencia "macrocefálica" del país y construir una Argentina productiva, industrial y con tecnología, generando recursos desde un "trabajo coordinado en las provincias argentinas", y no dependiendo de "ir a buscar plata" a Buenos Aires.

El duro mensaje a los críticos del oficialismo

Al ser consultado sobre las calificaciones que recibe del oficialismo, que lo tratan de "tibio" o "funcional al kirchnerismo", Valdés no tuvo reparos en responder.