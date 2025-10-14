Tania Reif y José Luis Daza: el matrimonio que conecta Wall Street con Buenos Aires

La economista Tania Reif pertenece a una generación de mujeres que hicieron carrera en el corazón del sistema financiero internacional y que hoy orbitan entre los grandes fondos de inversión, el universo cripto y la política económica argentina.

Reif encarna una síntesis de experiencia técnica, poder financiero y conexiones globales. Es fundadora del fondo Senda Digital Assets, exintegrante del equipo de Soros Fund Management y pareja del actual viceministro de Economía, José Luis Daza, quien encabezó las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos junto al ministro Luis Caputo.

La relación de Reif y Daza con Scott Bessent, titular del Tesoro estadounidense, fue clave para la aprobación del swap de monedas por 20 mil millones de dólares con Estados Unidos. La operación será oficializada esta tarde en un encuentro oficial entre Javier Milei y Donald Trump en Washington.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Intervención "administrada" y swap a medida de la deuda: así será la asistencia de los EE. UU.

El paso por Soros y el vínculo con Scott Bessent

Reif inició su ascenso profesional en los mercados macro globales durante su paso por Soros Fund Management, la firma del multimillonario George Soros. Allí trabajó bajo la estructura en la que Bessent -entonces Chief Investment Officer del fondo- y era una de las principales figuras.

En esa etapa, Reif formó parte del grupo de analistas y gestores que operaban estrategias de monedas y bonos soberanos en mercados emergentes, un terreno donde Bessent había consolidado su reputación.

Scott Bessent, titular del Tesoro de Estados Unidos, y Luis Caputo, ministro de Economía.

Fuentes del mercado señalan que la relación entre ambos fue laboral y académicamente cercana, dado que Reif se especializaba en macroeconomía global y gestión de riesgo, las mismas áreas donde Bessent construyó su carrera antes de fundar Key Square Group.

Aunque no hay constancia pública de que haya integrado el staff directo de Key Square, su paso por Soros Fund Management la situó en el mismo circuito profesional y de pensamiento económico que Bessent, con coincidencias en conferencias, foros financieros y mesas de inversión compartidas.

El ecosistema Citrone y la influencia de Discovery Capital

En paralelo, Reif mantuvo vínculos con otros referentes del mundo hedge fund, entre ellos Robert “Rob” Citrone, fundador de Discovery Capital Management y uno de los discípulos más notorios de Soros.

Citrone es considerado parte de la llamada “escuela Soros”: ex trader del Quantum Fund, con foco en macro global y mercados emergentes. Reif, formada en la misma tradición de análisis macro y con experiencia en firmas como Citadel y Alphadyne Asset Management, compartió durante años ese universo intelectual y operativo.

Tania Reif es fundadora del fondo Senda Digital Assets.

No existe evidencia de que haya trabajado directamente para Discovery Capital, pero sí hay contactos profesionales y redes de colaboración en común entre los entornos de Citrone, Daza y Reif, especialmente en el segmento de fondos especializados en deuda emergente y activos digitales.

Senda Digital Assets y el salto a la economía digital

En 2022 fundó Senda Digital Assets, un fondo con sede en Estados Unidos y presencia en las Islas Vírgenes Británicas. La firma aparece en registros de la SEC bajo la dirección de Daniel Strachman y Tania Reif, orientada a estrategias de inversión en criptoactivos y activos digitales tokenizados.

En términos conceptuales, Senda representa la evolución natural del pensamiento macroeconómico que Reif cultivó junto a figuras como Bessent y Citrone: un puente entre la volatilidad de los mercados tradicionales y las nuevas formas de valor digital.

Milei vino a dolarizar a la Argentina y terminó pesificando a Estados Unidos

Una economista entre dos mundos

Casada con José Luis Daza, actual viceministro de Economía, Reif divide su tiempo entre Nueva York y Buenos Aires. Según reconstruyó La Política Online, ambos se conocieron cuando ella trabajaba en Citibank y él dirigía el fondo QFR Capital; una presentación sobre América Latina derivó en un vínculo personal que culminó en matrimonio en 2015.

El viceministro de Economía José Luis Daza.

Aunque no ocupa ningún cargo formal en el gobierno argentino, su influencia es reconocida en ámbitos financieros y académicos, donde se la menciona como una de las economistas más conectadas con los centros de decisión global.

Tania Reif representa una nueva generación de analistas financieros con visión global y formación híbrida. Su red profesional incluye a figuras como Scott Bessent, Rob Citrone y José Luis Daza, tres exponentes de la macroeconomía aplicada al poder. Su discurso combina ortodoxia técnica y entusiasmo por la innovación digital: “El desafío no es elegir entre estabilidad o disrupción, sino lograr que ambas dialoguen”.