Marcha por la desaparición de Azul Semeñenko, una trabajadora estatal vista por última vez hace 20 días

Se realizó una marcha, organizada por las trabajadoras de la Dirección Provincial de Protección Integral de las Violencias de Neuquén, al Monumento a San Martín, exigiendo el esclarecimiento del caso Azul Semeñenko, una mujer trans que desapareció el pasado 25 de septiembre.

El reclamo se hizo este miércoles 15 de octubre tras encontrarse un cuerpo dentro de un canal de desagüe de la ciudad de Neuquén que, según las autoridades, sería el de Semeñenko.

Las compañeras de la mujer desaparecida volverán a protestar el próximo jueves por la mañana en el centro de la capital provincial, además, la CTA Autónoma anunció un paro y movilización provincial de 48 horas que afectará a todos los organismos del Estado municipal, provincial y nacional por la “resolución y esclarecimiento de la desaparición de la compañera que trabajadora de la Dirección, por la pronta aparición con vida de Azul y la resolución de todos los problemas de violencia de género hacia las mujeres”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Quién es Azul Semeñenko y cómo avanza la investigación sobre su caso

Se trata de una mujer trans de 49 años, que cumple funciones en la Dirección de Protección Integral contra las Violencias, informó el diario La Mañana. Su teléfono celular se encuentra apagado y, por ahora, no volvió a su casa, ubicada en el barrio Confluencia. Según la denuncia realizada en la Comisaria 16, fue vista por última vez asistiendo a un turno médico en el hospital Castro Rendón.

Tras reportarse su desaparición, la policía comenzó una serie de rastrillajes liderados por Dante Catalán, superintendente de Investigaciones, desde la Península Hiroki, de los que participaron buzos de Bomberos, un equipo de más de 30 expertos y perros de la División Montada.

En medio de la investigación, se descubrió un cadáver en un desagüe de la calle Trenque Lauquen, en Valentina Norte Rural, y ahora, a través de una autopsia, se confirmará la identidad de la víctima. Por ese motivo, el fiscal Andrés Aznar ordenó que se detenga la búsqueda de Semeñenko.

El cuerpo fue hallado porque dos mascotas que eran paseadas por sus dueños e identificaron un olor nauseabundo. La situación terminó con un llamado a la Seccional 12. Al revisar el lugar, los agentes encontraron un cuerpo semidesnudo envuelto en plásticos azules.

HM