Un hombre tenía pedido de captura por intento de homicidio, fue a un programa a defenderse y terminó entregándose en vivo

Un hombre, que tenía pedido de captura por intento de homicidio contra una mujer, apareció en un programa de la televisión de Córdoba para dar su versión de los hechos y afirmar su inocencia. Sin embargo, minutos después, terminó entregándose a la Policía, lo que sorprendió a la audiencia y a los propios conductores.

Emiliano Moyano se presentó este viernes en el móvil de El Show del Lagarto, el programa que emite El Doce para defenderse de la acusación. Según él, está siendo incriminado por un hecho con el que no guarda vínculo alguno y asegura que responde a un trasfondo de conflictos internos de la barrabrava de Instituto de Córdoba.

“El 14 de octubre la Policía allanó mi casa, me apuntaron, rompieron todo. Me están persiguiendo como si yo hubiese hecho algo y no tienen pruebas. Quiero que me escuchen”, dijo frente a cámara. A Moyano se lo acusa de presunto ajuste de cuentas, ocurrido en febrero de 2024, cuando una mujer recibió siete disparos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según su relato, el hecho estaría relacionado con un episodio que involucra a familiares suyos. Dos primos de Moyano fueron baleados, durante el mismo mes, en el marco de una interna de la barra del club cordobés. “Me culpan porque pasó todo en la misma fecha en la que mataron a mis primos. Dicen que fue una venganza, pero yo no estuve ahí. Me están acusando injustamente”, sostuvo al aire.

Mataron a golpes a una jubilada en San Isidro para robarle: hay 5 detenidos de "La Banda del Millón"

“Voy a entregarme porque soy inocente y no tengo nada que ver. Hay cámaras que muestran que no fui yo. Me están arruinando la vida y alejando de mi familia”, expresó. A su lado, su pareja que lo escuchaba en silencio, a quien abrazó al finalizar su testimonio.

El hombre reconoció haber sido condenado en el pasado por robo calificado y detalló que estuvo nueves años y ocho meses preso. “Me dieron casi diez años de prisión, pero del homicidio del que me acusaron fui absuelto porque no fui el responsable. Se demostró mi inocencia”, detalló.

Minutos más tarde, el movilero interrumpe la transmisión con la imagen de Mayona, siendo detenido por la policía. Según se puede ver en las imágenes, los agentes policiales se acercaron hasta el lugar para efectuar la detención y luego trasladarlo directamente a una comisaría, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La emisión rápidamente generó repercusión en redes sociales y entre los televidentes, ya que no es habitual que un prófugo decida utilizar un medio de comunicación para presentarse ante la Justicia.

El caso por el que está siendo investigado permanece abierto y bajo análisis. Por el momento, el hombre permanece detenido, a la espera de que avance la investigación judicial, mientras su situación procesal será definida en los próximos días.

BGD/DCQ