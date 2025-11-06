Una brutal agresión tuvo lugar en el barrio porteño de Villa del Parque, después de que un jubilado de 80 años insultara y golpeara a su vecina, de 23, tras acusarla de estacionar su auto cerca de la salida de su garage. La joven filmó el momento en el que le dio una trompada, hecho que derivó en una denuncia y la aprehensión del hombre, que más tarde recuperó la libertad.

El episodio sucedió sobre la calle Terrada, donde Agustina, la víctima, vive al lado del hombre denunciado. El conflicto comenzó cuando la joven estacionó el vehículo -un Volskwagen Golf- cerca del fin de la bajada del garage, lo que generó la furia de su vecino. Según captó una cámara de seguridad de la zona, cuando sacó la basura observó el lugar donde estaba el auto y comenzó a darle patadas.

Comenzó el juicio contra el ex policía que mató a su vecino por el volumen de la música en Navidad

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Si bien el rodado no obstruía completamente el paso, el acusado comenzó a gritar desde la vereda. "Llegué rápido y estaba cambiándome para ir al gimnasio. Escuché ruidos, miré por la ventana y lo vi golpeando mi auto. Bajé a pedirle explicaciones y empecé a filmar con mi celular, porque no era la primera vez que discutía con alguien del barrio”, relató Agustina a A24.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente: “Le dije que iba a llamar a la Policía y ahí fue cuando me pegó una piña en la cara. En el medio de los dedos tenía la llave del auto, así que me cortó el labio y me lastimó la pera”, indicó.

La chica grabó con su teléfono todo lo ocurrido en tres partes que, junto al video de vigilancia, ya están en manos de la Justicia. La Fiscalía de la Unidad de Flagrancia Oeste dispuso que el hombre mayor quede imputado por el delito de "lesiones leves y amenazas", por lo cual este jueves se presentó a declarar en la sede judicial para no ser declarado en rebeldía.

En las filmaciones de la denunciante, que se viralizaron rápidamente en las redes sociales, se ve cómo le apoya una mano en el pecho y lo increpa después de que golpeara el vehículo: "¿Qué haces? Te estoy filmando", le dice. Esto desató otra reacción del jubilado, que en ese momento le propinó la trompada que le provocó un corte en la boca.

Tras la agresión, en otro de los videos se la escucha gritar: "Mostrá la cara, te voy a escrachar en todos", mientras el hombre la insulta: "Andá a la p... que te parío, me tenés podrido. Es una p... de mie...".

La joven agredida por su vecino en Villa del Parque.

También se ve en la última imagen cómo otro vecino que caminaba por esa verda, se mete en la escena y logra frenar el impulso del imputado, que al abrir las rejas de su casa se fue directo hacia donde estaba Agustina. "Me pegó en la boca por haber dejado estacionado el auto acá", concluye la joven en medio de los agravios.

Villa del Parque: la denuncia contra el jubilado

Debido a los disturbios, intervinieron efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y personal de SAME. La víctima radicó la denuncia en la Comisaría 11A, donde permaneció hasta la madrugada y se le entregó un botón antipánico después de ser revisada por un médico legislta. En su declaración, afirmó que la esposa de su agresor presenció todo, le pidió que "no llamara" a los agentes y le dijo que era una "loca".

Por su parte, el jubilado quedó demorado y en medio de la detención su mujer “aludió que su marido sufría problemas coronarios y que sería asistido por su médico de cabecera en una clínica privada”, lugar al que se dirigió con una consigna policial. Una vez que el fiscal recibió el informe de salud, lo citó para que declare.

"Tengo miedo de salir al pasillo o al patio", confesó Agustina durante la entrevista televisiva. Vecinos del lugar confirmaron que el hombre "es violento" y que "más de una vez se escucharon gritos y golpes del otro lado de la pared", según consignó la agencia Noticias Argentinas.

FP/fl