Furia en clínica de La Plata: agresor sigue prófugo tras destrozos y robo de paciente

Un episodio de violencia sacudió el viernes pasado el Instituto Médico Platense, cuando el hijo de una paciente se llevó a su madre sin completar los trámites legales y provocó daños materiales significativos.

Según fuentes del centro de salud, el hombre no firmó el alta voluntaria y retiró a su madre de 76 años por la fuerza en silla de ruedas. Posteriormente, regresó con un objeto contundente y rompió vidrios de la sala de espera, donde se encontraban varios pacientes con una llave cruz de las que se utilizan para cambiar los neumáticos de los vehículos.

El director del instituto, Raúl Tassi, confirmó que todas las pruebas fueron entregadas a la policía: grabaciones de las cámaras de seguridad, fotografías, domicilio y nombre del agresor. Sin embargo, hasta el momento, el hombre continúa prófugo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"Entregamos todos los datos a la policía para que pueda localizarlo y detenerlo. Tenemos toda la información necesaria", aseguró Tassi.

Un ataque que generó terror en pacientes y personal

El incidente, ocurrido entre las 20:30 y las 21:00 en la sede ubicada en 1 y 50, en La Plata, fue el punto culminante de una semana de conflictos con la familia de la paciente. Todo comenzó cuando los familiares insistieron en llevarse a la mujer antes de que finalizara su tratamiento y sin completar estudios fundamentales.

El personal del instituto explicó que, ante un retiro contra la recomendación médica, los familiares deben firmar un documento de “alta voluntaria”. El hombre, sin aceptar esta condición, actuó violentamente.

El Gobierno reasignó fondos y aumentó el presupuesto para hospitales nacionales y el personal de salud

Testigos describieron al agresor como un hombre alto, calvo y delgado. Tras llevarse a su madre en su vehículo, identificado como un Ford EcoSport, regresó para causar destrozos en el hall de ingreso, la zona de informes y parte del área de guardia. Los vidrios volaron cerca de los pacientes, que debieron buscar refugio rápidamente.

"Fue un momento muy difícil. Hubo mucho miedo entre el personal y los pacientes", comentó Tassi, quien resaltó que las amenazas del agresor generaron pánico en quienes esperaban atención.

Antecedentes de violencia con la familia

El director del instituto también indicó que no era la primera vez que los hijos de la paciente generaban conflictos. Días antes, se habían registrado episodios de agresión verbal y empujones hacia enfermeras y coordinadores médicos. "El personal está preocupado por su seguridad. Hemos tenido que reorganizar equipos y reforzar medidas de protección", dijo Tassi.

Por el momento, la Justicia investiga los hechos y busca al hombre que permanece prófugo. El instituto confía en que se actuará para evitar nuevos incidentes.

LB / EM

