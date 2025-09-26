El Instituto de Cardiología de Corrientes, entre los mejores hospitales de Latinoamérica y el 2° de Argentina

El Instituto de Cardiología de Corrientes (ICC) fue distinguido en el Ranking IntelLat 2025, la prestigiosa clasificación que evalúa a los mejores centros de salud de Latinoamérica. La institución correntina se posicionó en el puesto 47° entre los 80 hospitales y clínicas de 9 países participantes, lo que representa un reconocimiento a su excelencia, innovación y calidad en la atención.

El segundo mejor hospital del país

El resultado más destacado del ICC se dio en el ámbito nacional, donde la institución se ubicó en el 2° puesto entre los hospitales argentinos evaluados. El Instituto de Cardiología de Corrientes solo fue superado por el prestigioso Hospital Italiano de Buenos Aires, una de las entidades de mayor renombre en el país.

Reconocimiento a la producción de conocimiento

Además del posicionamiento en la clasificación general, el ICC logró un meritorio 6° lugar en la dimensión de Producción de Conocimiento a nivel lationamericano. Este reconocimiento refleja el sólido trabajo científico y académico que desarrollan sus profesionales, y su aporte a la investigación y el avance de la medicina.

El Ranking IntelLat evalúa a las instituciones en 9 dimensiones clave, que van desde la Seguridad y Resultados Clínicos hasta la Experiencia del Paciente, Tecnología, Sostenibilidad y Eficiencia. La clasificación se basa en la evidencia presentada por cada hospital, validada por un equipo de expertos que analiza el rendimiento de los centros de salud durante un período de 4 a 5 meses.

Desde la Dirección del ICC celebraron la distinción: “Esta distinción nos llena de orgullo, pero sobre todo nos compromete a seguir elevando nuestros estándares de calidad y reforzando la atención integral y humanitaria que ofrecemos cada día a nuestros pacientes”.