Ituzaingó se proyecta a futuro: Juan Pablo Valdés presentó la mega obra de la Costanera

El intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, presentó este miércoles un mega proyecto para la costanera de la localidad. Se trata del “Plan Maestro de Defensa y Paseo Costero”, una obra que abarca una extensión de más de 3 km y 466.000 m² y busca generar un fuerte impacto en el desarrollo turístico y laboral de la ciudad.

Según detallaron en la presentación, el proyecto será financiado con fondos provinciales, municipales y de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y estará dividido en cinco etapas de ejecución.

Los detalles de una obra millonaria

Juan Pablo Valdés explicó que la Municipalidad articuló acciones con el Instituto de Arquitectura Regional (IAR) y la ingeniería de la EBY para el desarrollo del proyecto. La iniciativa contempla la creación de nuevas áreas de circulación vial y peatonal, y en el caso de la etapa del paseo costero, ya se encuentra lista para el llamado a licitación.

El intendente aseguró que la obra no afectará la funcionalidad del puerto y que los casi 3 km de extensión contarán con vías exclusivas para el tránsito de bicicletas.

Una obra que generará turismo y empleo

El proyecto de la nueva Costanera de Ituzaingó es presentado como una "transformación urbana" que busca conectar la historia de la ciudad con su futuro. La primera etapa, que ya está en marcha, se centrará en la calle Paseo, desde el histórico Hotel Atlas hasta la futura Costanera Sur.

La obra contempla una amplia variedad de espacios y servicios para la comunidad y el turismo:

Parques y senderos sustentables.

Espacios deportivos y recreativos .

Playas equipadas y paradores gastronómicos .

Sectores náuticos y turísticos .

Iluminación moderna y accesible .

Ciclovías y miradores.

Según la Municipalidad, “este proyecto es una apuesta al futuro que transformará la vida de los ituzaingueños y potenciará nuestra ciudad como destino turístico y cultural”.