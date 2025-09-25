Incertidumbre en Tapebicuá: los trabajadores continuarán con el corte de ruta a pesar del anuncio de venta de la empresa

La aparente tranquilidad generada por el comunicado oficial sobre la venta de la Forestadora Tapebicuá fue desmentida por los protagonistas de la historia: los propios trabajadores. A través de un comunicado, los empleados de la firma de Virasoro expresaron su "dolorosa" incertidumbre ante la falta de claridad de la empresa y adelantaron que continuarán con el corte de ruta hasta obtener una solución concreta.

El doloroso reclamo de 500 familias

El comunicado de los trabajadores de la Tapebicuá expuso la cruda realidad que viven las familias afectadas por la crisis de la compañía. Lejos de la formalidad de los comunicados empresariales, los empleados apelaron a la realidad diaria:

"Hoy somos más de 500 familias que seguimos sin cobrar el aguinaldo del primer semestre, la totalidad del sueldo de agosto y en pocos días se sumará la deuda por el salario completo de septiembre. Somos 500 familias que no sabemos cómo vamos a poner un plato de comida en la mesa mañana."

Además del problema salarial, los trabajadores señalaron que la falta de pagos de aportes por parte de la empresa los dejó sin cobertura de salud, poniendo en riesgo tratamientos médicos de cientos de personas.

Las medidas de fuerza no cesarán

Ante la ambigüedad del comunicado empresarial, los trabajadores ratificaron que su postura "no cambia, sino que se fortalece". En el texto, detallaron las medidas que continuarán llevando a cabo: