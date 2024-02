La difusión de un video grabado el miércoles pasado en una guardia porteña del Hospital Argerich generó repercusiones tanto a nivel político local como nacional. La filmación, que muestra a un cirujano siendo increpado por pacientes frustrados por la demora en la atención, podría ahora convertirse en prueba de un expediente en la Justicia. Es que tras la viralización de las imágenes, el médico está considerando iniciar acciones legales por presunta violación del Derecho a la imagen.

Escoltado por personal de seguridad, un médico cirujano de la guardia del Hospital Argerich ubicado en el barrio porteño de La Boca, tuvo que enfrentarse a familiares y pacientes provenientes del conurbano bonaerense que reclamaban ser atendidos tras acusar una larga espera, poniendo en manifiesto las difíciles condiciones de trabajo que enfrenta el personal de salud en la Ciudad.

De ocurrir la demanda a quienes lo “escracharon”, será contra esos pacientes que, después de tres horas en la sala de espera, levantaron el celular y grabaron la escena en la que el médico les explicaba que estaba "sobrepasado", que "todavía la camilla cucheta no la inventaron".

El cirujano les preguntaba de qué barrio venían, adivinando que todos eran del Gran Buenos Aires, y que, les decía, "ninguno es de La Boca" y que debían esperar su turno, "porque todos vienen acá" y había ocurrido un accidente que requería varias intubaciones. Además, también destacó la presión a la que se enfrenta el personal de salud al revelar que, a pesar de haber ocho médicos disponibles, las ambulancias continuaban llegando con pacientes en estado crítico.

El profesional, quien solicitó mantener su identidad en reserva, se encontró inesperadamente en el centro de la atención mediática, convirtiéndose en un símbolo involuntario de una problemática mayor. Esta fama repentina trascendió rápidamente, al punto de recibir una llamada de solidaridad por parte del Ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, en un gesto de empatía.

El tema se analiza porque en los casos de utilización de la imagen sin consentimiento el Código Civil y Comercial prevé una indemnización por los daños que produzca.

Además de determinar el alcance del posible perjuicio al médico, es necesario considerar si el expediente podría implicar acciones más allá de solicitar una compensación a aquellos que grabaron con sus celulares.

La causa está siendo analizada en conjunto con la Asociación de Médicos Municipales, quienes comparan la situación con las guardias enrejadas destinadas a proteger al personal médico de agresiones físicas. Según ellos, la protección de la imagen de los médicos va más allá de medidas físicas como las rejas.

A diferencia de otros contextos, como en los bancos, donde el personal de seguridad puede exigir no usar celulares, en las guardias médicas esta práctica es más difícil de regular.

"Tenemos que cuidar a nuestros médicos. Y la sociedad no parece comprenderlo. Este médico está muy expuesto ya. Y los políticos se ocupan de pelear entre ellos en lugar de resolver problemas de la gente, calidad de atención y condiciones de trabajo", dicen desde la unidad gremial.

Aunque hay carteles para explicitar la prohibición de fotos y videos en los centros de salud, un un abogado penalista especializado en Derecho a la Salud explica a Clarín que "no es sencillo que se cumpla esa norma. No es obligación del Ministerio de Salud porteño hacer que se cumpla. El personal de seguridad puede pedir que no se use el celular (por ejemplo, en una situación de discusión con un médico) y a veces lo pide".

Tras el video del médico "sobrepasado", el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció el martes pasado que se priorizará la atención médica de los pacientes porteños en los hospitales públicos del distrito y agregó que la mayoría de casos de bonaerenses que desembarcan en las guardias porteñas "no son realmente de atención primaria".

“Esto que sucede es algo histórico, se está alcanzando su pico de complejidad más alto. El nivel de desmanejo y desinversión en la salud pública a nivel provincial es grave. Fijate que la mayoría de los municipios desde donde dicen que vienen no tienen salud municipal. Nosotros hacemos un gran esfuerzo, pero tiene un límite. Nuestra responsabilidad es tratar de priorizar al vecino que sostiene al sistema público”, expresó Macri.

Pese a esto, Macri aclaró que no habrá cambios en el tratamiento de aquellas personas con riesgo de vida o que estén en una situación de emergencia.