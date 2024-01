Llaryora abrió el debate: ¿ganan más los médicos del sector público o los del ámbito privado?

El gobernador Martín Llaryora comenzó apuntando a mejorar la salud en su gestión. La primera acción fue elegir y poner al frente a Ricardo Pieckenstainer, histórico director médico del Hospital Privado. Pero no quedó ahí, presentó el Programa de Fortalecimiento Hospitalario y en su discurso apuntó tanto a médicos como enfermeros “que no trabajan”. Desató una polémica.

Llaryora fue tajante al mostrar su descontento ante los continuos reclamos del sector hospitalario provincia: “¿entendemos todos que hoy estamos pagando en algunos casos mejores salarios que los privados? ¿Ustedes saben cuál es la jubilación en la caja médica y cuánto es en el sistema de salud provincial? Entonces no es una ganga, eh. No es de buena onda, es un esfuerzo tremendo el que estamos haciendo”.

Pero no quedó ahí, profundizó las críticas al comentar “después me dicen ‘no anduvo el aire’ y me paran ¡Estamos locos! No vienen las enfermeras. El médico atiende siete, ocho, diez (pacientes). Se acabó”

Córdoba: los directores de hospitales podrán sancionar y pedir el cese de empleados

Los médicos y enfermeros se sienten atacados. Acusan al gobernador de hacer lo mismo que alguna vez intentó Ramón Mestre, el ex gobernador radical. Estiman que solo busca reducir las horas y bajarles un 17% sus ingresos sin importarle la calidad de sus equipos humanos. "Llaryora primero pega y después se sienta a negociar", destaca un delegado de años de la provincia.

¿Se gana más en el sector público que en el privado?

Perfil Córdoba consultó a diferentes fuentes públicas y privadas para completar una tabla comparativa salarial en el sector sanitario provincial.

Se pidieron ingresos de tres áreas: enfermeros, médicos y especialistas. Se solicitó un salario inicial y uno a 10 años, entendiendo que hay algún tipo de antigüedad y experiencia que pesan en la conformación final del recibo de sueldo. Todas las estimaciones se realizaron en base a los últimos salarios básicos de diciembre.

Enfermeras y enfermeros

Una enfermera o enfermero que preste servicios en un hospital público tiene un salario inicial de $ 457.301 de básico por 40 horas mensuales. A esto se le deben descontar las cargas sociales. Su ingreso a la nómina provincial es como contratado, suelen pasar varios años para quedar efectivos.

En el sector privado la situación es similar. Una ingresante en algunos de los sectores de enfermería lo hace percibiendo $ 431.266. A diferencia de su par del sector estatal, trabajará 48 horas semanales. En este caso, según las clínicas o sanatorios pueden aspirar a ocupar guardias o servicios especiales que mejoran su ingreso.

Salud en Córdoba: el Consejo de Médicos respondió al planteo reformista de Martín Llaryora

A los 10 años, la trabajadora estatal ya podrá asegurarse un ingreso de $ 532.619 y adicionales por títulos académicos y en categorías. En el caso de la enfermera en el sector privado logrará mejorar en 86 mil pesos su salario y alcanzar los $ 517.520, con algunos extras en caso de hacer guardias, cuidados especiales, por carga/cantidad de pacientes o servicios cerrados.

“La provincia no es el paraíso de ocio y diversión que quieren pintar el gobernador para limpiar su imagen ante la precarización las paritarias a la baja, el no cumplimiento de los acuerdos paritarios y el futuro gerenciamiento”, remarcan los trabajadores estatales.

Médicos: ventaja para el sector privado, pero jubilaciones magras

En los hospitales púbicos los médicos reciben un salario fijo mensual al ingresar de $519.048, calculado a diciembre de 2023. En caso de cumplir los 10 años, alcanzarán los 532 mil pesos y pueden aspirar a los $632.896 si son especialistas. Todos cuentan con recibo de haberes, descuentos de obra social y jubilación. Prestar atención a este dato, que termina siendo importante cuando el clínico se jubile.

COVID-19: advierten sobre la veloz circulación del virus y la amenaza de la nueva variante J-N1

En caso de los profesionales que prestan servicios en las clínicas o sanatorios en Córdoba ganan por prestación, es decir por productividad. Dependiendo de la cantidad de pacientes o consultas completen en el mes, deberán estimar su paga mensual. La vinculación con los centros de salud es por prestación de servicios, no son empleados. Tomando alrededor de 300 consultas por mes promedio están entre $700.000 y $750.000 netos de bolsillo.

No se paga según antigüedad, se gana por prestación. Las mejoras en los contratos se logran cuando se tiene un mejor poder de negociación con la clínica o en caso de atender consultas de manera particular por fuera de prepagas u obras sociales.

“Un financiador que puede ser una obra social o una prepaga paga lo mismo por el servicio de un médico con antigüedad o recién ingresado”, destacan un alto directivo de una entidad privada. Y refuerza: “el profesional que va y trabaja gana, el que no atiende no gana, es simple”.

Dengue en Córdoba: ya son 165 los casos en lo que va de la temporada

Algunos profesionales, que son contratados para convertirse en jefe de servicios y pierden la posibilidad de generar ingresos por “consultas”, acuerdan salarios con los directivos de los sanatorios.

La diferencia salarial entre lo público y lo privado es significativa.

Si llevamos el ejemplo al extremo, un facultativo estatal que decida no atender a un solo paciente cobrará el mismo salario actualizado por inflación que el mes anterior, pero el galeno en el ámbito privado no podrá facturar y la ganancia será cero en caso de no atender a nadie.

Cuando llegue el momento de la jubilación, la diferencia se revierte para el trabajador provincial. Este gozará de los ingresos de la Caja de Jubilaciones, mientras que el privado tendrá una jubilación mínima que no supera los $72.000.