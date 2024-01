Córdoba: los directores de hospitales podrán sancionar y pedir el cese de empleados

El gobernador Martín Llaryora confirmó que los directores de hospitales provinciales tendrán “las facultades para sancionar” y “pedir claramente el cese” de empleados que incumplan con su desempeño ya sean contratados o efectivos.

Reforma en Salud

“Este programa cambia radicalmente el paradigma de la administración hospitalaria de cómo lo veníamos haciendo y tal vez en el país. ¿Por qué cambia? Porque como equipo van a tener las herramientas necesarias para poder conducir un equipo”, explicó el mandatario provincial.

“¿Qué es eso? Yo le acabo de transmitir por un decreto las facultades que tenía en materia sanitaria al ministro. Y espero que el ministro les transfiera por decreto la mayor capacidad de las facultades administrativas que el ministro tiene, en manos de cada uno de ustedes”, explicó el mandatario provincial.

Durante el lanzamiento del Programa de Fortalecimiento Hospitalario, Llaryora anunció que los directores ahora “tienen que tener las facultades operativas como tiene él (por el ministro) para poder tomar decisiones con respecto a la gestión hospitalaria en materia de personal, en materia de autorizaciones, en materia de rotaciones”.

La delegación incluye “un montón de trámites” que los directores le explicaban al gobernador “que a veces tardaban meses en llegar para obtener una autorización y que eso hacía naturalmente que la gestión no pudiera avanzar”.

Evaluación

“Yo no te puedo pedir rendimiento, si vos no tenés facultad de resolución. Eso claramente les va a dar un poder, pero también les va a dar una responsabilidad mayor. A partir de esta resolución vos tenés la potestad en materia de recursos humanos”, aseguró Llaryora.

También los directores podrán “tomar decisiones drásticas con aquellos que no están a la altura de los tiempos para atender a nuestra comunidad”.

“ Y está en la gestión, en la idoneidad de ustedes de buscar el mejor recurso para no caer en un mal talento”, agregó.

Facultades sancionatorias

“Van a tener las facultades para sancionar, para pedir claramente el cese sea contratado o planta permanente”, enfatizó Llaryora.

Fondo

“Vamos a crear un fondo directo, en donde vamos a agilizar rápidamente 50 millones de pesos para cada hospital, para justamente tener esta posibilidad de sacar estos temas que son menores para una gestión provincial, pero que son mayores cuando uno no los puede resolver, paralizan un hospital y se generan reclamos en la comunidad. Se acabaron las excusas”, señaló el mandatario provincial.

“Hay hospitales donde voy y me dicen: ´se rompieron las ambulancias y no tenemos traslado´. Con este fondo ahora vas en dos minutos, alquilás una ambulancia y trasladás al paciente. Se rompe un caño, se rompe el aire. Hay fondos. Está claro. Para eso lo hacemos y ese es el espíritu. Sobre eso vamos a controlar ahora a la gestión”, precisó.

“Si no defiendo yo a la gente, ¿Quién la va a defender? Y si ustedes no están dispuestos a defender a la gente, están en el lugar equivocado. Nos comprometemos a dejarles los mismos recursos humanos que tienen. Alta por baja”, concluyó Llaryora en una de las partes de su mensaje difundidas por Telefe Córdoba.

Desempeño

“Esto no es cuestión de remover sino de evaluar el desempeño de cada uno de nosotros en el funcionamiento del sistema sanitario para hacerlo eficiente, para hacerlo disponible, para hacerlo seguro y para hacerlo eficaz para nuestros pacientes”, expresó el ministro de Salud provincial, Ricardo Pieckenstainer.

“(El gobernador) fue claro en el sentido que no vamos a dejar a nadie que no cumpla su desempeño. Todo lo contrario. Si hace falta se van a adicionar más personas. Y la evaluación de cada uno de los directores en el desempeño significará que aquellos que no cumplen con el desempeño razonable, serán removidos tal cual lo dijo, pero reemplazados por alguien que sí cumpla con el desempeño que las personas y los pacientes de la provincia de Córdoba requieren”, añadió en declaraciones a los medios.

“Los directores tienen evaluación de desempeño como la que tengo yo, exactamente igual que cualquier otro miembro de la salud. A mayor responsabilidad, va a tener que tener mayor desempeño”, finalizó el funcionario provincial.