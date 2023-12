Tras 47 años de actividad solidaria, COAS cerró sus puertas: “La pandemia sacudió la organización económica de la institución”

La Cooperadora de Acción Social (COAS) que donaba "aparatología a los hospitales públicos para que los pacientes reciban una atención médica a tiempo y de calidad", este lunes anunció que tras 47 años de actividad solidaria cierra sus puertas: “La compleja coyuntura económica no nos permite seguir adelante”.



Tal cual como dice en el comunicado publicado este lunes a través de su cuenta en la red social Instagram donde anuncian su cierre, COAS siempre generó recursos a partir de su propio trabajo, un mecanismo novedoso para aquel momento: ”Desde el primer día nos constituimos como una empresa social. Quisimos innovar en el modo de recaudación: ideamos emprendimientos comerciales y destinamos las ganancias a nuestro fin solidario. Así nació la queridísima Feria de las Naciones, nuestra principal fuente de ingresos.”

Los dos últimos años y en plena pandemia, COAS desarrolló la campaña nacional “Ayudando te ayudás” que produjo 150 millones de pesos, que fueron destinados íntegramente para ayudar a equipar hospitales públicos a lo largo y ancho del país frente al covid-19. Además, organizaban cenas en las que anualmente premiaban a personalidades, medios y organizaciones solidarias, contribuyendo al sostén económico de la entidad.



Con la llegada de la pandemia se dejaron de hacer las Ferias de las Naciones. Aunque en 2020 hubo una edición virtual, no fue lo mismo. “La pandemia fue detonante y sacudió la organización económica de la institución”, contó Eduardo Gálvez colaborador de COAS a PERFIL.



Al no haber los mismos recursos que antes y no obtener los donantes que antes se lograban, la situación de COAS fue devastadora, a tal punto de evaluar su cierre.

“Si bien cualquier decisión política y económica incide en ’tu propio negocio’, el negocio de COAS fue siempre solidario: generar su propia rentabilidad para aplicarla a un bien social; y sus negocios no estaban dando resultados. No es que ahora no dan resultados porque ahora asumió Milei, hace tiempo que no se vienen dando”, informó el consultor de COAS. Y agregó: “La institución nunca espera nada del gobierno ya que es una Asociación de la sociedad civil”.



Según pudo saber PERFIL, la feria era un macro evento que “requería una organización inmensa con un costo enorme de manutención” y que al no poder hacerla durante varios años “puso en jaque a la institución, a su economía y a su forma de organizarse”.



“Armar una estructura tan compleja con productos importados de todo el mundo requería cierta dinámica que se fue enfriando y disolviendo a lo largo de los dos años y medio de pandemia. No quedó prácticamente nada y volver a poner en marcha un mecanismo tan complejo requería de mucho esfuerzo, por eso se decidió llegar hasta acá”, explicó Eduardo Gálvez.

Comunicado de COAS

“Durante 47 años COAS donó aparatología a los hospitales públicos para que los pacientes recibieran una atención médica a tiempo y de calidad. En la última década sumamos la educación al apoyar a distintas escuelas de enfermería.

Actuamos en el ámbito de CABA en 32 hospitales públicos, el SAME, el Instituto Pasteur, el Taller Nazareth y en escuelas de enfermería. A nivel nacional apoyamos a hospitales de la zona de AMBA y de varias provincias. Recibimos el aporte vital de innumerables personas, organismos, empresas e instituciones que conformaron una verdadera comunidad en torno a nuestro proyecto solidario.

Hoy, al mirar hacia atrás, pensamos en el camino transitado. Desde el primer día nos constituimos como una empresa social. Quisimos innovar en el modo de recaudación: ideamos emprendimientos comerciales y destinamos las ganancias a nuestro fin solidario. Así nació la queridísima Feria de las Naciones, nuestra principal fuente de ingresos.

Aprendimos a construir credibilidad. Establecimos alianzas y planificamos en equipo. Permanecimos fieles al cumplimiento de nuestra misión. Ser transparentes fue casi una obsesión.

Atravesamos varias crisis, pero tuvimos un motor poderoso: la necesidad de que el paciente hospitalario tuviera una atención a tiempo y de excelencia. Hoy nos toca decir que llegamos hasta acá. La compleja coyuntura económica no nos permite seguir adelante. Nos duele, pero también nos enseña humildad y fortaleza. Sentimos haber cumplido.

Hemos destinado, y seguiremos destinando hasta el último peso que fue generado hasta ahora en nuestros queridos hospitales. Esta es nuestra verdad. Fueron años de intenso trabajo, desafíos y logros.

Sólo queda decir gracias, miles de gracias a todos. COAS vivirá por siempre en nuestros corazones y esperamos en el de todos ustedes”.

COAS, Cooperadora de Acción Social

