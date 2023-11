La noche de Cimientos: bajo el lema "Jóvenes en foco", la ONG realizó su evento anual en el Teatro Colón

Fundación Cimientos, una organización sin fines de lucro que estuvo trabajando durante 26 años en pro de la equidad educativa, celebró su evento anual el jueves 2 de noviembre en el Salón Dorado del Teatro Colón. El propósito de este encuentro fue recaudar fondos para continuar impulsando sus programas que benefician a más de 7,000 jóvenes, 385 docentes, 205 escuelas y 26 universidades en todo el país, apoyando la finalización de la escuela secundaria pública, la inserción laboral y/o la continuidad en estudios superiores de jóvenes con derechos vulnerados.

Make-A-Wish Argentina celebró su tradicional Té Mágico en el Palacio Duhau

Antes de ingresar al Salón Dorado, los asistentes tuvieron la oportunidad de recorrer la exposición fotográfica "Jóvenes en foco" del fotógrafo Hernán Churba, que se llevó a cabo en el Salón de Bustos del Teatro Colón. La exposición constó de 25 retratos de jóvenes estudiantes acompañados por Cimientos, cada uno de los cuales iba acompañado por un breve texto que incluía el nombre del estudiante, la escuela, sus intereses y sus sueños. Esta muestra resaltó el trabajo en la promoción de proyectos de vida independientes y con libertad que realiza Cimientos.

La ceremonia institucional fue conducida por María Freytes y contó con la participación de Yael Calcagno y Ramiro Salvatierra, dos jóvenes próximos a graduarse que formaron parte de la exposición fotográfica. Durante la conversación, Yael explicó: "Yo creo que todos queremos terminar la escuela, pero a veces no se puede. A veces tenés dificultades en una materia y no tenés recursos para obtener ayuda, por lo que considerás abandonar. Muchos jóvenes tienen que cuidar a sus hermanos o a algún familiar y deben dejar la escuela porque no hay nadie más que los ayude. Hay muchas situaciones que hacen que no puedas asistir, y Cimientos interviene, algo que nunca había visto antes". Ramiro agradeció el apoyo de la organización y compartió: "Voy a estar eternamente agradecido con Cimientos por ayudarme a alcanzar mis metas y acompañarme hasta aquí. Así como yo fui acompañado durante estos años, me encantaría que muchos más jóvenes tengan la oportunidad de formar parte del Programa Futuros Egresados".

El lema "Los jóvenes en foco" refleja la prioridad de la misión de Cimientos y su compromiso en la implementación de programas que buscan igualar las oportunidades educativas de jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. María Julia Tramutola, Presidenta de la organización, señaló en su discurso de bienvenida: "A través de estos programas, trabajamos junto a los jóvenes para que puedan obtener su título secundario en escuelas públicas, acceder a la universidad o lograr su primer empleo formal y de calidad, impulsándolos a diseñar su propio proyecto de vida y crear un mejor futuro".

Además, Mercedes Méndez Ribas, Directora Ejecutiva de la organización, habló sobre la desigualdad educativa en su discurso: "Hoy somos testigos de una Argentina con una educación a dos velocidades. Existen desigualdades significativas en el acceso a una educación de calidad y en los resultados educativos entre diferentes grupos de estudiantes y áreas geográficas. En Argentina, solo el 50% de los jóvenes completan la escuela secundaria en el sistema educativo común. En los sectores más vulnerables, solo el 30% de los jóvenes logra egresar". Méndez Ribas concluyó su intervención haciendo un llamado al compromiso y al trabajo conjunto: "Si promovemos la responsabilidad individual como parte del colectivo y participamos de manera activa, podemos abordar cuestiones sociales críticas, como la educación, y construir comunidades más fuertes, saludables, diversas y justas".

El evento contó con el patrocinio de Vista, Fundación Alfredo Peralta, Pan American Energy, Genneia, Aeropuertos Argentina 2000, Techint, Antares Naviera, Air Liquide, Duty Free Shop, Ferrum, San Miguel, Cervecería y Maltería Quilmes, y Zurich. El broche de oro de la velada fue un mensaje en video de aliento a los jóvenes de Carlos Tevez, el actual entrenador del Club Atlético Independiente, quien agradeció el trabajo de Cimientos y alentó a los estudiantes a seguir buscando un futuro mejor a través de la educación.

JCCL cp