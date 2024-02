Dura respuesta de Kicillof a Jorge Macri por la atención en los hospitales porteños: "Es un razonamiento estúpido"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó hoy como "razonamiento estúpido" los dichos del jefe de Gobierno de la Ciudad Jorge Macri, quien adelantó que está trabajando en un nuevo sistema que priorice a los porteños en la atención en los hospitales públicos y además sugirió que le cobrará a la provincia los servicios que le presten a los bonaerenses.

Kicillof recordó que "todos los días, dos o tres millones de bonaerenses van a trabajar a la Ciudad", y resaltó la cantidad de impuestos que pagan por eso. “Si hacemos la cuenta, la mayoría de los impuestos de la Ciudad de Buenos Aires son producto del trabajo de los bonaerenses que van ahí. Pero qué estúpido es el razonamiento”, sostuvo.

Jorge Macri anunció que priorizará a los porteños que asistan a hospitales públicos en CABA

En el sentido opuesto, remarcó la cantidad de porteños que visitan la provincia para hacer turismo. “En una temporada normal, tenemos 10 millones de turistas, no sé cómo va a terminar esta. De los cuales muchísimos son de la Capital Federal. ¿Cuándo me escuchaste a mí decir, lanzando el Operativo Sol, que les voy a pedir el domicilio para ver si les cobro o los atiendo? La verdad que no tiene mucha lógica”, dijo en una entrevista con Crónica TV.

A su vez, el dirigente de Unión por la Patria dijo que "todos los porteños que van la provincia de Buenos Aires o a pasar el finde a Pilar, Escobar, las Sierras o que van a la Costa, que estén tranquilos", que no se van "a dejar distraer o chicanear en un momento tan complicado con cuestiones de este tipo".

El gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La discusión se generó después de que el alcalde porteño anunciara que se comenzará a priorizar a los porteños en la atención de salud pública, en casos que no sean urgencias o que no haya riesgo de vida. “Necesitamos que la Provincia asuma su responsabilidad en salud en su lugar de origen”, precisó Macri.

