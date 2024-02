Axel Kicillof cuestionó el sistema "arbitrario" de coparticipación y llovieron las críticas del PRO

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, postuló este domingo que “la provincia de Buenos Aires no es inviable”, destacó que “lo que resulta inviable es este sistema arbitrario de coparticipación de impuestos” y cruzó al gobierno nacional por querer ajustar a las provincias. Su publicación desató una ola de críticas del PRO, cuyos dirigentes aprovecharon la viralización de un video en redes para denunciar la situación de la salud pública en la provincia.

En su cuenta de X (antes Twitter), el gobernador expresó que “la provincia de Buenos Aires no es inviable, como muchas veces han intentado instalar en estos años. Lo que resulta inviable es este sistema arbitrario de coparticipación de impuestos. Las provincias necesitan de un Estado Nacional que reconozca los acuerdos federales y las normas vigentes. Pero sobre todo que las cumpla. Porque ajustar a las provincias no es atacar a ‘la casta’, es fundir a los argentinos”. Como conclusión, dejó el link de una nota de opinión que publicó este domingo y dijo que la discusión y reforma de “la actual ley de coparticipación es una de las principales asignaturas pendientes de nuestro federalismo”.

En la nota, titulada “Ajustar a las provincias, fundir a los argentinos”, Axel Kicillof y el ministro de Economía de la provincia, Pablo López, reconocen que “desde hace décadas, nuestra provincia viene siendo discriminada y castigada en el reparto de recursos. Por eso, más allá de toda consideración adicional, no es de extrañar que en la provincia falten rutas, falten escuelas, falten hospitales, falte seguridad. Se trata de funciones que, según nuestra Constitución, las provincias tienen que atender con sus recursos, tanto de recaudación propia, como los que provienen de la coparticipación y los restantes que también transfiere el gobierno nacional”.

Además, el texto resalta que el artículo 75 de la Constitución Nacional determina que la distribución de recursos entre la Nación y las provincias “se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional”. También destaca que “en nuestra provincia vive el 38% de los argentinos. Buenos Aires genera más del 35% del Producto Interno Bruto del país y el 50% de la producción industrial. El 39% de las exportaciones de Argentina provienen de producción bonaerense. Al mismo tiempo, en la provincia que más produce, vive la mayor parte de la población vulnerable de Argentina”.

El artículo sostiene que la Ley de Coparticipación vigente "es anterior a la sanción de la Constitución de 1994 y no cumple con este mandato. Dicha Ley fue sancionada en 1987 con carácter provisorio, estableciéndose coeficientes de distribución producto de una negociación política, a diferencia de la ley sancionada en 1974, que utilizaba criterios objetivos de reparto", evaluaron los funcionarios. También denunciaron que, “contando todos los recursos transferidos, cada bonaerense contó en 2023 con menos recursos que el resto de los ciudadanos del país. Esto viene siendo así desde hace años y años y fue así también en 2023. No hubo ningún favoritismo. ¡Basta de mentir! No existió ningún beneficio extraordinario para nuestra provincia”.

Las críticas que recibió Kicillof: “Inviable sos vos”

Luego de la publicación en X, las respuestas no se hicieron esperar. El diputado nacional por Buenos Aires del PRO y excandidato a gobernador, Diego Santilli, comentó: “Inviable es la deuda de 16.000 millones de dólares por YPF que nos dejaste. Inviable es que te maten todos los días por un celular o una mochila. Inviable es que los bonaerenses viajen horas para atenderse en un hospital de CABA. 32 años gobernando e hicieron todo inviable”.

Por su parte, la exgobernadora María Eugenia Vidal compartió un video que fue viral en las redes durante este domingo, en el que se puede ver a un médico de Capital Federal gritándole a pacientes que le exigían ser atendidos urgentemente, con una paciente sentada en el piso, a pesar de haber sillas disponibles. El especialista explicaba que la capacidad del personal estaba al límite y que por ello debían esperar, dado que el hospital de La Boca estaba recibiendo urgencias y pacientes de distintas localidades de la provincia.

“Estas son las consecuencias del abandono de la salud pública en la provincia de Buenos Aires: los hospitales de CABA colapsados y el personal de salud exhausto. La incapacidad de Axel Kicillof la pagan todos, bonaerenses y porteños”, comentó Vidal, actual diputada del PRO por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchos usuarios replicaron que, durante su gestión en la provincia, declaró: “No voy a abrir hospitales nuevos porque es una estafa a la gente”.

Cristian Ritondo, diputado del PRO, también compartió el video del hospital de La Boca saturado, junto al mensaje: “Mientras Kicillof se llena la boca hablando de la salud pública, los bonaerenses tienen que ir a CABA para atenderse porque los hospitales en la provincia están totalmente abandonados”. Luego, y ya respondiendo directamente al gobernador, le reprochó: “La provincia no es inviable. Inviable sos vos”.

La diputada porteña Graciela Ocaña, de Confianza Pública, también se subió al ring y compartió las palabras de María Eugenia Vidal. “Necesitamos que el gobernador Kicillof se haga cargo de su obligación de brindar salud a los vecinos de la provincia y garantizar el funcionamiento de IOMA. La Ciudad tiene una infraestructura sanitaria que puede ayudar a resolver la emergencia y la provincia debe pagar la atención de sus vecinos a la Ciudad. Ese dinero debe servir para mejores salarios de los trabajadores de la salud y mejorar el sistema”, postuló.

“Sostenemos que los vecinos de la Ciudad deben ser prioridad, por eso, el año pasado la legisladora por Confianza Pública, Sol Mendez, presentó un proyecto para que los vecinos de la Ciudad tengan prioridad, especialmente los adultos mayores y niños. Vamos a exigir que esto sea así, para que los impuestos de los vecinos de la Ciudad tengan como contrapartida la atención prioritaria”, añadió Ocaña.

ML / ED