Con la finalización del ciclo lectivo cada vez más cerca, muchas familias piensan en planificar el descanso de fin de año, dado que la llegada de diciembre marca no solo la recta final de las evaluaciones y actos escolares, sino también el interés por saber cuándo inician las vacaciones de verano.

Cada provincia de la Argentina tiene una fecha diferente, de acuerdo al calendario oficial presentado por el Gobierno nacional.

Cuándo empiezan las vacaciones de verano en Argentina

Respecto al ciclo lectivo 2026, la Secretaría de Educación —dependiente del Ministerio de Capital Humano— comunicó que el Consejo Federal de Educación (CFE) confirmó la continuidad de un calendario con 190 días de clases. Además, se asegurará el cumplimiento de 760 horas reloj en primaria y 900 horas reloj en secundaria, tal como establece la planificación oficial.

La medida fue establecida en N° 147 del Consejo Federal de Educación, en la que participaron representantes de las 24 jurisdicciones del país.

Cada provincia tiene una fecha distinta de finalización de clases, por lo que quedaron de la siguiente forma:

-Buenos Aires: 22/12/25

-Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): 19/12/25

-Catamarca: 12/12/25

-Chaco: 19/12/25

-Chubut: 19/12/25

-Córdoba: 19/12/25

-Corrientes: 19/12/25

-Entre Ríos: 19/12/25

-Formosa: 19/12/25

-Jujuy: 12/12/25

-La Pampa: 26/12/25

-La Rioja: 19/12/25

-Mendoza: 19/12/25

-Misiones: 22/12/25

-Neuquén: 19/12/25

-Río Negro: 19/12/25

-Salta: 22/12/25

-San Juan: 19/12/25

-San Luis: 19/12/25

-Santa Cruz: 18/12/25

-Santa Fe: 12/12/25

-Santiago del Estero: 19/12/25

-Tierra del Fuego: 19/12/25