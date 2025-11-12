El Gobierno Nacional acordó al menos 190 días de clases en 2026.

El Gobierno Nacional confirmó que las 24 jurisdicciones educativas del país acordaron mantener un calendario escolar de 190 días de clases para el ciclo lectivo 2026. La decisión fue ratificada en la asamblea Nº 147 del Consejo Federal de Educación.

Desde la cartera educativa explicaron que la medida busca garantizar la continuidad pedagógica y fortalecer la planificación del año escolar, asegurando el cumplimiento de la carga horaria mínima exigida.

El calendario oficial será distribuido próximamente a los establecimientos educativos, y el ministerio anticipó que trabajará junto a las jurisdicciones para acompañar el desarrollo del ciclo lectivo de manera coordinada y eficiente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo con la resolución aprobada, se considerará día de clase efectivo aquel en el que se cumplan al menos cuatro horas reloj de actividades pedagógicas con los estudiantes.

Además, se fijaron las cargas horarias mínimas para cada nivel educativo: el cumplimiento de 760 horas reloj en el nivel primario y 900 horas reloj en secundaria.

En caso de no alcanzar el mínimo de 190 días en el nivel primario, las provincias deberán implementar medidas de recuperación que aseguren el cumplimiento de la meta.