Los argentinos prefieren docentes formados en Inteligencia Artificial.

El Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) realizó una encuesta online con el relevo de 1028 casos durante la primera quincena de julio de 2025 y demostró que 7 de cada 10 encuestados (72%) consideran imprescindible que los docentes se capaciten en el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para integrar en sus prácticas de enseñanza.

El trabajo titulado “Educación e IA: riesgos y proyecciones” elaborado por Fundación UADE que arrojó que “el 44% de los consultados [mayores de 16 años] cree que la IA ha mejorado la calidad de la educación, mientras que un 35% considera que la empeoró y un 12% no percibe cambios relevantes".

"Este equilibrio tenso refleja tanto el entusiasmo por las posibilidades que abre la tecnología como el temor por sus efectos colaterales”, dice el informe.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En cuanto a los aspectos positivos: “Los encuestados señalaron el acceso permanente a contenidos educativos (34%) y el apoyo a estudiantes con dificultades de aprendizaje (31%). Sin embargo, la advertencia más repetida es el deterioro de las habilidades cognitivas y del razonamiento (44%), seguido de la desigualdad en el acceso a la tecnología (32%) y el temor a que los docentes sean reemplazados (28%)".

Por otro lado, “Un 65% de los encuestados considera que las tecnologías digitales contribuyen a mejorar la educación y facilitan el estudio, mientras que un 28% no está de acuerdo con esa afirmación. El 44% de los encuestados consideró que la IA generó un impacto positivo en la calidad de la educación y esta opinión positiva estuvo marcada por las respuestas de las las personas más jóvenes (16 a 29 años) y hombres.

De acuerdo a los encuestados el mayor beneficio de la IA es el acceso a contenidos educativos en todo momento y lugar (34 %); una respuesta dada principalmente por personas de 50 a 64 años que cuentan con educación superior, nivel socioeconómico alto y son residentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otro de los grandes aspectos positivos del vínculo de IA y educación es el que corresponde al apoyo que puede ser para estudiantes con dificultades de aprendizaje. También se mencionaron la reducción de tareas administrativas para docentes (20%) y el estímulo a la motivación y el interés a través de nuevas tecnologías (19%).

Un 18% señaló la importancia para la personalización del aprendizaje según el ritmo y nivel de cada estudiante, mientras que un 11% destacó la posibilidad de mejora en la evaluación del desempeño estudiantil. En menor medida, un 10% valoró la posibilidad de que la IA promueva la colaboración y el pensamiento creativo.