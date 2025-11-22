PBA: Karina conducirá un plenario en Mar del Plata

La Libertad Avanza ultima los preparativos para un congreso partidario que buscará funcionar como una demostración de fuerza del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. El encuentro será el 30 de noviembre en el Hotel NH Provincial, frente a la Playa Bristol de Mar del Plata, y reunirá a 746 dirigentes con responsabilidades legislativas. La actividad, que se extenderá de 9 a 17, incluirá paneles temáticos, capacitaciones y un cierre político a cargo de Karina Milei y Martín Menem.

La secretaria General de la Presidencia desembarcará en la ciudad atlántica apenas semanas después del triunfo legislativo del espacio, en el que LLA logró imponerse al peronismo y consolidar el armado que viene impulsando en tándem con el presidente de la Cámara de Diputados; su primo Eduardo “Lule” Menem; y el armador bonaerense Sebastián Pareja. La apuesta forma parte de una nueva etapa de “maduración” libertaria, que busca fortalecer la orgánica y preparar el terreno para la carrera hacia 2027.

El seminario legislativo representa la continuidad del trabajo iniciado el año pasado en el Teatro de Flores y del Congreso Bonaerense realizado en La Plata. En esta edición, el enfoque estará puesto exclusivamente en la labor legislativa: técnica parlamentaria, presupuesto, funcionamiento de los consejos escolares, boleta única en papel, reordenamiento administrativo de la Provincia y entrenamientos en liderazgo, comunicación y presentación de proyectos. La agenda incluye un bloque intermedio para el almuerzo, pero la mayor parte de la jornada estará dedicada a clases y talleres intensivos.

El armado bonaerense prevé una asistencia superior a las mil personas entre dirigentes, coordinadores y militantes, aunque al tratarse de un evento estrictamente partidario no fueron invitados los aliados del PRO. Sí participarán los espacios libertarios más cercanos al oficialismo, como Las Fuerzas del Cielo, La Púrpura y la juventud del partido. Las actividades estarán encabezadas por Karina Milei, Menem y Pareja, junto al dirigente marplatense Alejandro Carrancio, futuro diputado nacional, que colabora con la organización local.

El trasfondo político es claro: mostrar músculo en un distrito históricamente adverso, renovar la motivación de la dirigencia tras un resultado electoral bonaerense que estuvo por debajo de las expectativas y ordenar el tablero interno, marcado por tensiones entre el ecosistema de Pareja y la estructura referenciada en el asesor presidencial Santiago Caputo. Aun así, el armador bonaerense llegará a la cita fortalecido: contará con un bloque de 20 legisladores y más margen de acción una vez que deje su cargo ejecutivo para asumir en Diputados. La foto final del encuentro, anticipan en el entorno organizador, buscará mostrar “el poder real” que LLA cree haber construido en la Provincia. La apuesta es proyectar ese crecimiento hacia 2027 y acompañar el recorrido político que Milei, Menem y sus equipos ya empezaron a trazar: más viajes al interior, encuentros regionales y una presencia itinerante que en algunos casos podría sumar al propio Presidente. Hace apenas unos meses, el último congreso de este tipo en La Plata incluyó un duro discurso del mandatario contra la gestión de Axel Kicillof y una reivindicación del modelo libertario para la Provincia. Aunque los modos presidenciales se atenuaron en las últimas semanas, en el oficialismo remarcan que no habrá acercamientos con el gobernador. La construcción partidaria, dicen, seguirá por carriles propios.