Femicidio de Daiana Mendieta: la autopsia reveló cómo fue asesinada la joven encontrada en un aljibe

La investigación por el crimen de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que fue asesinada en la localidad de Gobernador Mansilla, provincia de Entre Ríos y encontrada en un aljibe, dio un giro inesperado luego de que se conociera el resultado preliminar de la autopsia. La pericia realizada al cuerpo forense reveló que la víctima murió por un golpe en la cabeza y no por un disparo de arma de fuego, la causa inicial que evaluaban los peritos.

El estudio fue realizado en la morgue judicial de Oro Verde, municipio de Entre Ríos cercano a la capital provincial. A partir del resultado, los profesionales constataron que la joven murió producto de “un golpe en la cabeza con un elemento contundente y con punta”.

En un comienzo de la causa se sospechaba que, por su fisonomía, el golpe que le ocasionó la muerte a Daiana se trataba de un disparo. Sin embargo, los investigadores descartaron que se trate de un orificio de bala. El cuerpo de la víctima, que fue hallado sin vida este martes 7 en un aljibe, quedó reservado en la morgue, donde se le realizarán estudios complementarios.

La fiscal a cargo del caso, Emilce Reynoso, aguarda el resultado de las pericias a la camioneta Toyota Hilux blanca de Gustavo “Pino” Brondino, el único detenido por el caso.

Gustavo “Pino” Brondino fue la última persona con la que se comunicó Daiana.

En el vehículo del trabajador agropecuario de 55 años se hallaron manchas de sangre, y además fue la última persona que se contactó con la víctima. Durante un allanamiento en su domicilio, Brondino fue detenido por "atentado y resistencia a la autoridad y por la tenencia de tres armas que no tenía registradas", por lo que la Justicia le impuso prisión preventiva por el lapso de 90 días. Además, se negó a declarar.

Qué se sabe del femicidio de Daiana Mendieta

La familia de Daiana denunció su desaparición el viernes pasado, horas después de que saliera de su casa ese mismo día a la tarde en un Chevrolet Corsa. La joven habría mantenido contacto por teléfono con un hombre que no conocían. A la noche, dejó de responder llamadas y su teléfono perdió la señal.

Mediante el análisis de cámaras de seguridad, los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, dieron con el auto de la joven el domingo por la mañana, que estaba en una zona rural de la localidad entrerriana.

Este martes el cuerpo de la víctima fue ubicado en un aljibe de unos diez metros de profundidad en una casa abandonada, cercana a la Ruta Nacional 12.

A partir del entrevistas a testigos y pericias sobre teléfonos y vehículos, la autoridades detuvieron a Brondino. Según informó el jefe de Policía del Departamento de Tala, Pedro Silva, el detenido estuvo en contacto con la joven poco antes de su desaparición.

El cadáver de la joven de 22 años fue hallado en el aljibe de una casa abandonada.

Los agentes allanaron un galpón alquilado por el sospechoso, a pocas cuadras del domicilio de Daiana. En el lugar se secuestraron dos teléfonos celulares, dos carabinas y la camioneta Toyota Hilux blanca, en la que se encontraron manchas hemáticas.

Mientras continúa la investigación, las autoridades buscan dar con el celular de la víctima para analizar sus últimas comunicaciones.

