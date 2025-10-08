El cuerpo de Daiana Mendieta, la joven de 22 años que era intensamente buscada desde el viernes pasado en la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla, apareció este martes en un aljibe. La autopsia confirmó que fue asesinada de un disparo en la cabeza y la investigación avanza sobre el único detenido en el caso, un trabajador agropecuario señalado como el principal sospechoso.

Se trata de Gustavo “Pino” Brondino, de 55 años, que fue arrestado por la Policía de Entre Ríos por "resistencia a la autoridad" en medio de los operativos de búsqueda de la víctima, cuando intentó agredir a los agentes con un arma. El sospechoso se negó a declarar durante la indagatoria y se le impuso la prisión preventiva por un lapso de 90 días.

Hallan dentro de un aljibe el cuerpo de una joven de 22 años que estaba desaparecida en Entre Ríos

Más allá de haber intentado de que no se concrete el allanamiento, su situación podría complicarse y la imputación en su contra podría pasar a "Femicidio". Brondino sería la última persona que se contactó con Daiana, según señaló una fuente del caso a la agencia Noticias Argentinas.

Mendieta había salido de su casa alrededor de las 20 horas con el auto familiar, un Chevrolet Corsa Classic, y se cree fue a ver al ahora acusado de su asesinato en lugar de a una amiga, como le habría dicho a su madre. En ese sentido, el ministro de Seguridad y Justicia provincial, Néstor Roncaglia, confirmó que “el imputado tenía vínculos telefónicos con la víctima”.

Por otro lado, agregó un dato impactante al mencionar que el trabajador rural había querido quitarse la vida. "Intentó suicidarse con una escopeta antes de ser detenido. Mansilla es un pueblo chico, muy tranquilo, tiene 3.000 habitantes. Estamos todos impactados por el hecho", sostuvo el funcionario entrerriano.

Mientras se aguardan las pericias a las manchas hemáticas encontradas en la camioneta Toyota Hilux blanca del detenido, todavía no se encontró el celular de Mendieta. Se trabaja a contrarreloj para hallar el dispositivo y así poder tener acceso a información sobre los últimos movimientos de la joven, que se había recibido como perito clasificador de granos.

El crimen de Daiana Mendieta

Brondino, a quien le encontraron un rifle dentro de uno de sus galpones donde guardaba maquinaria -además del arma con la que amenazó a los oficiales-, permanece detenido en el edificio de la Jefatura de Policía local, en Rosario del Tala. El sospechoso está casado, tiene un hijo de 18 años y no registra antecedentes penales.

Inicialmente había trascendido que Daiana habría tenido una relación "clandestina" con el acusado, quien supuestamente "la celaba" porque ella se había puesto en pareja con un joven. Sin embargo, una de sus amigas más cercanas, Naira Cosso, habló con el medio entrerriano AHORA y negó que ella les haya comentado alguna vez de un vínculo personal o afectivo con "Pino".

“Sabemos lo que se dice de ella. Deberían enfocarse en ella como una víctima y pedir Justicia para que encuentren al responsable de su muerte", expresó la chica.

Por su parte, el comisario mayor Pedro Silva señaló que "hay una hipótesis" que indica que Daiana y Brondino podrían haber tenido una relación amorosa y que "hay elementos para llegar a esa conclusión", aunque no se descartan otras posibildades ya que el caso está en plena investigación.

La joven desapareció el viernes por la noche tras salir de su casa y, a las pocas horas, su mamá no pudo comunicarse más con su celular. Tras no recibir respuestas realizaron una denuncia y el domingo por la mañana las fuerzas de seguridad encontraron su vehículo, abandonado a unos kilómetros del pueblo en un camino rural apartado conocido como Los Zorrinos, con las llaves puestas.

Desde allí se intensificó el dispositivo de rastreo, que involucró a más de 130 personas, se revisaron cámaras de seguridad y finalmente el cadáver fue ubicado en un aljibe de unos diez metros de profundidad cercano a la Ruta Nacional 12.

