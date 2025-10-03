Jorge Capitanich vinculó el caso Cecilia Strzyzowski con "una operación de inteligencia"

En plena campaña rumbo a las elecciones del 26 de octubre, donde competirá por una banca en el Senado, Jorge Capitanich reavivó la polémica por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. En una entrevista con el canal de streaming CHTV, el exgobernador deslizó que el caso habría tenido el involucramiento de “servicios de inteligencia” y lo vinculó a un presunto objetivo político: “Bajar la candidatura presidencial en 2023”.

“Ese caso tiene connotaciones de servicio, una operación de inteligencia con esquema amigo-enemigo. Obviamente yo era uno de los que iba a postular a pelear la candidatura presidencial del 2023, y eso no me cabe la menor duda. Lo que hicieron fue un esquema de desgaste político terrible”, afirmó Capitanich.

Consultado por su rol durante la investigación, defendió su gestión: “En tres o cuatro días estaba resuelto. Tal es así que el ministro de Gobierno era fiscal de la causa”, dijo en referencia a Jorge Gómez, actual ministro de Justicia provincial. Y agregó: “La verdad nosotros actuamos como teníamos que actuar. Caso de femicidio, chau, femicidio”.

El vínculo con los Sena

Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando ingresó a la casa de César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, principales líderes piqueteros de Chaco y aliados políticos de Capitanich durante más de una década.

El femicidio ocurrió semanas antes de las elecciones primarias a gobernador, donde “Coqui” buscaba su reelección pero terminó derrotado por Leandro Zdero. Para muchos sectores, el caso dinamitó su carrera política en la provincia y cerró cualquier posibilidad de competir por la presidencia.

Las declaraciones del exmandatario cobran mayor peso porque se conocen en medio de la difusión de nuevos detalles sobre la relación con los Sena. Medios locales revelaron que Acuña intentó comunicarse con Capitanich el 9 de junio, mientras su domicilio era allanado. El propio Gómez confirmó esa llamada, que los fiscales intentaron sumar como prueba para mostrar la influencia política de la familia. Sin embargo, la jueza Dolly Fernández no la incorporó al expediente.

Comienza el juicio oral

El juicio oral por el femicidio de Cecilia Strzyzowski comenzará el martes 28 de octubre y se extenderá hasta fines de noviembre. César Sena, pareja de la joven, está acusado como autor del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Sus padres, Sena y Acuña, serán juzgados como partícipes primarios, mientras que Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso enfrentarán cargos por encubrimiento agravado.

El inicio del proceso judicial pone bajo la lupa no solo el crimen, sino también los vínculos de poder que tejió la familia Sena en Chaco. En ese contexto, la teoría esbozada por Capitanich aparece como un intento de despegarse de un caso que marcó a fuego su gestión y su futuro político.

