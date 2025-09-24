Escándalo en la audiencia del caso Cecilia: Marcela Acuña intentó irrumpir con pancartas y generó disturbios

Durante la jornada de este martes, la audiencia preliminar en la causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se interrumpió por varios minutos a raíz de un episodio de tensión protagonizado por Marcela Acuña y Emerenciano Sena, dos de los principales acusados en el expediente que investiga el asesinato ocurrido en junio de 2023.

De acuerdo con fuentes judiciales que presenciaron la escena, Acuña elevó la voz en reiteradas oportunidades luego de que el tribunal le prohibiera desplegar pancartas y leer un libro en plena sala, acciones que pretendía realizar durante el desarrollo del debate. Incluso, exigió permanecer esposada frente al tribunal, lo que aumentó el clima de confrontación.

“Básicamente circo. La violenta fue Marcela”, resumieron dos fuentes con acceso directo a la causa a Perfil, describiendo el episodio que forzó la intervención del personal de seguridad y la presencia de un equipo médico en el lugar.

Emerenciano se sumó al caos y cuestionó las condiciones de detención

Lejos de calmar la situación, Emerenciano Sena también participó activamente en los disturbios, cuestionando en voz alta las condiciones de su detención y la de su familia. Su actitud obligó a suspender momentáneamente la audiencia, que se reanudó minutos después.

Una camioneta de los Sena secuestrada en la causa por lavado fue convertida en patrullero policial

El incidente, que volvió a exhibir el clima de tensión alrededor del caso, se suma a una serie de maniobras impulsadas por las defensas para intentar desacreditar el proceso. Sin embargo, la jueza Dolly Fernández mantuvo firme la hoja de ruta judicial y rechazó la mayoría de las impugnaciones presentadas por los abogados defensores, incluyendo intentos de excluir pruebas clave.

Camino al juicio

Entre las evidencias ratificadas por el tribunal se encuentran las imágenes de cámaras de seguridad que muestran a Cecilia ingresar con una valija negra a la casa de sus suegros, Sena y Acuña, acompañada por su esposo, César Sena, sin que exista registro posterior de su salida. Horas más tarde, las mismas cámaras captaron a César y Gustavo Obregón cargando una bolsa voluminosa en una camioneta Hilux blanca, elemento que para el Equipo Fiscal Especial (EFE) resulta central en la reconstrucción del crimen y el ocultamiento posterior del cuerpo.

La jueza Fernández consideró que esas pruebas fueron obtenidas legalmente y cuentan con peritajes válidos, por lo que desestimó los planteos defensivos. Con ello, el cronograma de audiencias preliminares se mantendrá hasta el 9 de octubre y el inicio del juicio oral fue ratificado para los días 28, 29 y 30 de octubre, con continuidad durante el mes de noviembre.

Próximos pasos: jurado popular y debate oral

La próxima semana se realizará en el Centro de Convenciones Gala el sorteo de los integrantes del jurado popular, que tendrá a su cargo juzgar a los siete acusados. Posteriormente, las audiencias se trasladarán al Centro de Estudios Judiciales, donde se desarrollará el proceso oral.