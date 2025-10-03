Gloria Romero, tras la preselección del jurado por el femicidio de Cecilia: “Ella tendrá justicia y yo, paz”

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, volvió a hablar públicamente a pocos días del inicio del juicio oral por el femicidio de su hija, ocurrido en junio de 2023. En una publicación en sus redes sociales, expresó su gratitud por el acompañamiento recibido y destacó que, tras más de dos años de lucha, el proceso judicial se encamina a su etapa definitoria.

“Nunca voy a terminar de agradecer a la gente que, sin conocerme, en toda la Argentina me dio una mano. Se viene el juicio. Ya se hizo la selección del jurado. Gracias a Dios, esto por fin va a terminar: Ceci tendrá justicia y yo, paz”, escribió.

El proceso judicial dio un paso fundamental esta semana con la preselección de 450 potenciales jurados populares, divididos en partes iguales entre hombres y mujeres. El sorteo se realizó en la Cámara en lo Criminal N° 2 de Resistencia, minutos antes del inicio de la audiencia preliminar, y constituye uno de los últimos trámites antes de que comience el debate oral.

En los próximos días, las personas sorteadas serán notificadas para asistir a la audiencia de voir dire, fijada para el 28 de octubre, en la que se llevará a cabo la selección definitiva del jurado ciudadano. Ellos serán quienes escuchen las pruebas, valoren los testimonios y determinen la responsabilidad penal de los imputados en uno de los casos más sensibles de los últimos años.

El juicio será bajo la modalidad de jurado popular y tendrá a la camarista Dolly Fernández como jueza técnica encargada de dirigir las audiencias. Desde mayo, Fernández supervisa las instancias preliminares en las que el Ministerio Público Fiscal, la querella y las defensas han presentado pruebas, planteado objeciones y debatido sobre los elementos que serán admitidos en el debate.

Los acusados, César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña y otros implicados, enfrentarán un proceso que se extenderá durante varias jornadas. Las audiencias están previstas para los días 28, 29, 30 y 31 de octubre y continuarán en noviembre con un cronograma que incluirá alegatos de apertura, declaraciones testimoniales, presentación de pruebas, alegatos finales, deliberación y lectura del veredicto.

La causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, que generó un profundo impacto social y político en la provincia del Chaco, está a punto de ingresar en su etapa más importante.