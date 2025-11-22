Sampaoli volvió a perder una final y en redes las memes dieron la vuelta olímpica

"Nos cuesta entender como no ganamos esta final...", dijo con voz cansada Jorge Sampaoli luego que poderoso Atlético Mineiro, se fuera con las medallas de subcampeones de la gran final de la Copa Sudamericana en Paraguay. Este vez fue Lanús, el humilde Lanús, el que frustró "el regreso a la gloria" del calvo entrenador argentino, al imponerse por penales con una actuación descomunal del arquero Nahuel Losada, clave no solo en esa definción de los 12 pasos, sino también en los momentos en que Mineiro dominó el partido.

Lo cierto es que con millones de presupuesto no siempre se gana, y con la derrota que se llevó este sábado de Asunción, Sampaoli, de 65 años, regresará a Belo Horizonte sin poder romper la discreta marca profesional que esperaba dejar atrás: solo ganó un trofeo en 10 años, el campeonato del estado brasileño de Minas Gerais en 2020, justamente con Atlético Mineiro.

Rockero, entusiasta de los tatuajes, frenético siempre caminando pegado a las rayas del campo, la nueva decepción fue festejada por muchos hinchas argentinos en redes sociales, producto seguramente de los tristes recuerdos de su paso por la Selección, signado por el estruendoso fracaso del Mundialo de Rusia. Y entonces, con Lanús festejando en Paraguay, poco tardaron este sábado en apilarse memes y cargadas en X, burlándose del DT y ubicando a su apellido entre a las primeras tendencias nacionales.

Recogimos algunos de esos mensajes, obviando los agraviantes o de insultos y juntando algunos de humor futtbolero:

HM/HB