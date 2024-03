Sam Smith y SZA revolucionaron el segundo día del Lollapalooza Argentina

Los colores de la bandera del campeón del mundo se lucieron en la segunda fecha del Lollapalooza Argentina 2024. Es que Sam Smith se puso la diez y la lució al ritmo de uno de sus hit, mientras que SZA no se despidió sin antes sacar a bailar la celeste y blanca con “Kiss me more”. Además, Miranda! sacudió a una multitud jugando de local cuando hicieron sonar una playlist altamente popera. Sin dudas, el día 2 del Lolla dejó un sinfín de recuerdos imborrables.

SZA por primera vez en Argentina

A la luz de la luna, por primera vez SZA, que es una de las principales exponentes del R&B norteamericano , trajo todo lo que sabe hacer al escenario del megafestival de Buenos Aires. La cantautora, compositora y productora sedujo a miles de fans con una fina mezcla de R&B, neo soul y hip hop en su primer show en Argentina. "Love Galore”, “Broken Clocks”, “Ghost in the machine”, “Blind”, “Snooze” y “F2F” fueron algunos de los temas que sonaron en el segundo día de Lollapalooza Argentina 2024.



Sam Smith hizo brillar la 10 en un show icónico

Una ahora antes, en el escenario Samsung, Sam Smith brilló en un show memorable. Con cambios de vestuarios icónicos, su despliegue vocal increíble y su cálido intercambio con el público, el artista hizo delirar a la gente.

“Celebremos el amor, la vida y la libertad”, dijo el astro pop en la primera de sus pausas. Y de a poco, entre tema y tema, el clima fue cambiando de tono y Sam Smith terminó montado arriba de zapatos de plataforma y un vestido negro largo de dama haute couture abierto al frente y por la espalda. Épico.

Luego seguiría el guiño del músico a la argentina. Después de una breve pausa salió a escena con la camiseta argentina. Entre gritos y aplausos, la multitud celebró el gesto.

Con el sol escondido entre las nubes, a la hora de la merienda, los locales de Miranda llevaron el pop y la diversión al escenario Samsung. Alejandro Sergi y Juliana Gattas salieron a escena envuelta en una nube de gritos, aplausos, abanicos y glitter al ritmo de “Ya lo sabía”. Los músicos continuaron su show, repesando su último lanzamiento, Hotel Miranda!, y cantaron: “Nadie como tú”.

Este segundo día también tuvo DJs de primer nivel, con Above & Beyond cerrando la jornada en una pista de altísima energía que retomó donde habían dejado los sets de Loud Luxury, Timmy Trumpet, y la argentina Franzizca, por nombrar algunos, así como shows de bandas que despliegan las infinitas posibilidades de la electrónica, como los ultra hiteros Jungle.

Blink 182, The Offspring y The Arcade Fire: el plato fuerte del primer día del Lollapalooza

Otros dos géneros no podían faltar: el rock y la música urbana, parte del ADN del festival. Para el público rockero hubo shows memorables como los franceses que son realeza en el indie, Phoenix, el boom del rock alternativo actual The Driver Era y el del fenómeno indie Nothing But Thieves, y en el panorama urbano brillaron BM, el dueño del viral “Te estás portando mal”, el español Chico Blanco, y muchos más.