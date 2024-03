Entre el vértigo y la nostalgia millennial: Blink-182 hizo historia en Argentina por primera vez

Más de 120 mil personas vibraron con Blink-182, la banda de punk melódico e ícono dosmilero que tocó en Argentina por primera vez. El Lollapalooza 2024, anclado en el embarrado hipódromo de San Isidro, fue testigo del delirio que comenzó con "The Rock Show", uno de los hits del trío californiano conformado por Travis Barker, Tom DeLonge y Mark Hoppus.

En medio de un clima electrizante que mezcló pogo, sudor -y en algunos casos, lágrimas-, un hilo de nostalgia recorrió la escena plagada de millennials, de mayoría aplastante comparada con otros escenarios del festival de dimensiones gigantescas y géneros musicales disímiles acorde al recambio generacional.

Desde temprano, miles de treintañeros coparon el escenario principal del Lollapalooza. Eran los protagonistas del cambio de milenio que crecieron junto a los videoclips del icónico grupo, una época en la que no había streaming ni redes sociales, estaban expectantes.

Tom DeLonge, guitarrista de Blink-182

“Para mi, ver a Blink es revivir MTV a las 11 de la noche en la única tele que había en la casa. Yo era el típico nerd volcando su rebeldía”, dijo Bruno, de 37 años, en la previa al show. Junto a su amigo Diego, de 36, los dos programadores quemaron ahorros y viajaron desde Uruguay hasta Buenos Aires para ver al trío que marcó su juventud. “La plata pierde el significado al lado de ver a Blink. Estoy por cumplir el sueño de mi yo adolescente. Es revivir el liceo, andar en skate”, agregó.

Miles de personas se muerden las uñas, hablan con desconocidos y comparten sus historias de la época del animé y los videoclips musicales, de las horas frente a la tele ensordecedora que oscilaba entre MTV y el histórico Muchmusic, de las corridas para sentarse a ver y escuchar los hits que todos los días los canales reproducían en el mismo horario. Todos síntomas de una época de cambios en el orden mundial, marcados por el avance de la computación y la robótica, la crisis climática y otros desafíos globales.

Blink 182, The Offspring y The Arcade Fire: el plato fuerte del primer día del Lollapalooza

"Primero gracias, segundo Francia"

El Lollapalooza se tiñó de punk rock pasadas las 19 con The Offspring, parte del variado clan californiano del género, que anticipó el recital de Blink-182.

Faltaban minutos para que el reloj digital anunciara las 22:15, el horario pautado para el mítico encuentro. A contrarreloj, dos amigas llegaron con lo último desde Córdoba, se escabulleron entre la multitud y pudieron acercarse a poco más de diez metros del escenario. “Hace 20 años que estamos todos esperando este momento”, dijo Florencia, de 35, cuyos amigos llaman “Blink” desde que tiene memoria y por motivos evidentes.

Las uñas de Florencia, en honor al símbolo que representa a Blink-182

Después de un año de espera (luego de que un problema de salud de Barker impidiera su llegada en 2023), el grupo irrumpió en el escenario con humo, luces y láser mediante, y cumplió con lo que sus fans esperaban. “Somos Blink-182. Primero, muchas gracias. Segundo, Francia”, dijo el bajista Mark Hoppus, en un chiste futbolero con el que abrió el juego con la audiencia -en su mayoría- campeona del mundo.

Durante una hora y media cautivaron con sus clásicos, incluidos “Dammit”, “All the small things”, “What’s my age again”, “I miss you”, y “One more time”, ésta última una parte del revival de la banda que data de 2022. La lista de éxitos hizo saltar también a miles de centennials que, si bien eran bebés durante la época dorada de la banda, hoy forman parte de su renovada audiencia, dándole un nuevo significado al género que representa la banda en una agenda joven dominada por el trap, el hip hop y el reggaetón.

El bajista Mark Hoppus

Más de uno abrió los ojos con incredulidad ante el humor escatológico de Hoppus y del guitarrista Tom DeLonge. Junto a las pranks (bromas pesadas) y las corridas desnudos, éste se convirtió en un sello distintivo de la banda que con su estilo melódico o "pop" (como le dicen en Estados Unidos), escaló al punk rock a lo mainstream, a pesar de las críticas que recibieron de algunos sectores del género.

Sólido en el fondo estuvo Travis Barker, que, como marca su estilo, hasta llegó a tocar con la cabeza tapada por una remera mostrando un talento único. La gente enloqueció con los solos y los coros de la estrella de Blink-182, devenido además en figura mediática tras casarse con Kourtney Kardashian.

Travis Barker

Tal fue el delirio por la presencia del baterista que, hacia el cierre del recital, recibió una ovación especial del público. Un ejemplo del delirio fue el caso de Mauro, un percusionista que esperó 22 años para ver de cerca a su máximo ídolo, a quien además lo une una historia personal en común: la pérdida temprana de su mamá, Gloria Barker, y principal impulsora de su carrera musical.

“Yo quería ser escritor profesional hasta que conocí a Travis Barker. Desde ese momento tuve el sueño de convertirme en baterista. En ese entonces hacía que me sintiera identificado, que no me sintiera tan solo”, reflexionó, en una de las tantas historias anónimas que confluyeron en la noche del viernes cuando la disruptiva banda californiana hizo historia en suelo argentino.

CD / Gi