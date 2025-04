Un 18 de abril de 2008 se lanzaba el que sería el último álbum de Madonna con Warner, tras 25 años. Era el undécimo de la reina del pop y se llamó Hard Candy. Contó con la colaboración de Justin Timberlake, Timbaland, Pharrell Williams y nada menos que Kanye West. Con su radar siempre titilando, sabía que debía sumar a quienes estaban un paso adelante en la industria de pop, pero con tono refinado y propio. Pharrel Williams fue una ficha que garantizaba novedad y Justin acababa de lanzar FutureSex/LoveSounds.

Para el nombre jugó con opuestos, Hard Candy, remite a la yuxtaposición de la dureza y la dulzura. El resultado fue recibido con reseñas favorables y debutó en la posición número 1 en treinta y siete países, incluyendo Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón y el Reino Unido, convirtiéndose en el undécimo álbum más vendido en el mundo en el 2008.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Del álbum se publicaron tres sencillos. El primero, “4 Minutes” fue un éxito mundial, al encabezar las listas de popularidad en veintiún países y se convirtió en el 37.º top 10 de Madonna en la lista Billboard Hot 100. Otros sencillos que se lanzaron fueron “Give It 2 Me” y “Miles Away”. La promoción incluyó conciertos especiales, en pequeños lugares de París, Nueva York y Maidstone.

El pop de Madonna encontró su lugar en épocas de pop -indie o pop refinado, cuando MGMT lanzaba Oracular Spectacular, salía el disco homónimo de Hercules & Love Affair, Coldplay presentaba Viva la vida, estaban los Fleet Foxes, Hot Chip, David Byrne se unía a Brian Eno para Everything That Happens Will Happen Today y Adele hacía su aparición.

Cómo se creó el álbum con reminiscencias de “Holiday”

Cuando el álbum todavía se estaba cocinando, Timbaland, que trabajó con Timberlake y Madonna a la par, anticipó a MTV que el álbum sonaría “similar a ‘Holiday’ con un groove de R&B”.

Según reveló Madonna, el tema “4 Minutes” se llamaba originalmente “4 Minutes to Save the World” y que el desarrollo de la canción fue motivado por un sentido de urgencia para salvar al planeta de la destrucción.

El tema “Miles Away”, se diferencia por su textura folk, es autobiográfica y está inspirada por su entonces esposo, el director Guy Ritchie.

Para la portada se usó una fotografía tomada durante una sesión con Steven Klein, para la edición de abril de 2008 de la revista Interview.

La dominatriz se vuelve sumisa y hace que “productores de primera línea la conviertan en su juguete”

La revista Rolling Stone en las palabras de Caryn Ganz subraya que Hard Candy llega cuando Madonna estaba celebrando sus 50 años. El texto advierte que la artista que “nunca suelta el látigo” ahora realiza un “acto de sumisión”y “deja que productores de primera línea la conviertan en su juguete”.

Luca Prodan en la prensa británica gracias a la biopic de Armando Bo: “El dios del punk argentino”



“Madonna coescribió, pero no coprodujo, las cinco canciones del equipo Timberlake-Timbaland, tienen más el sello de sus creadores que el suyo”, cuestiona, en vez de ver la grandeza de la cantante pop a la hora de elegir a las personas indicadas para no perder la vigencia.

Aunque, al finalizar, el texto de Ganz destaca la conexión del disco con cualquier mortal (la clave del pop): “Hay una melancolía en la exuberante ‘Miles Away’ de Timbaland-Timberlake, lo que implica que no todo es color de rosa en casa de Richie. Siempre tienes el corazón más grande cuando estamos a 6,000 millas de distancia´’, canta Madonna. ¡Las megaestrellas internacionales del pop son como nosotros!”.

Gi