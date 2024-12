Javier Milei, Pablo Lescano y Carlos Maslatón estuvieron en el recital de Andrés Calamaro

El presidente Javier Milei acudió este martes por la noche al recital que brindó Andrés Calamaro en el Movistar Arena, acompañado por su pareja, Amalia ‘Yuyito’ González, su hermana, Karina Milei, y el jefe de su consejo de asesores, Demian Reidel. Hubo cánticos de apoyo y hasta un saludo del ‘Salmón’. Entre el público también estaban Pablo Lescano y Carlos Maslatón, mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel había ido al show del viernes pasado.

Tras haber participado de la cena de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) Argentina, Milei acudió anoche a la última fecha de las tres que llenó Calamaro en Buenos Aires, en el marco de su gira “Agenda 1999″. Cuando el público notó la presencia del mandatario, hubo cánticos de “olé, olé, olé” y el libertario saludó con la mano y una sonrisa en el rostro. Calamaro también reconoció su presencia y le dijo: “Mil gracias”.

También acudieron al show el examigo libertario de Milei (devenido en ferviente crítico), Carlos Maslatón y ‘Pablito’ Lescano, ídolo de la cumbia villera. El viernes pasado, en la primera fecha de las tres que realizó el influyente compositor y productor, estuvo la vicepresidenta, quien subió una foto muy sonriente en un palco. El recital contó con la participación del ex Los Gatos Ciro Fogliatta y de Ariel Rot, quien junto a Calamaro conformó la exitosa banda Los Rodríguez.

Calaramo bancó a Milei y metió en la discusión a Charly García y a Lionel Messi

El músico ya había mostrado su simpatía hacia el candidato de La Libertad Avanza incluso previo a las elecciones PASO del año pasado en una serie de posteos que luego borró en las que expresaba su preocupación por la “crítica situación económica y social de la Argentina” y se mostraba convencido de que Milei era el indicado para revertir la crisis.

Recientemente, Andrés Calamaro volvió a expresarse a su favor. “Soy ácrata de derechas, no soy gorila y me corresponde ser gentil con los líderes de la República. Charly es como es, antiperonista le queda chico. Messi es Messi”, dijo cuando una tuitera lo llamó “libertario” luego de que Calamaro posteara una reflexión sobre lo que espera para el futuro del país. “Un señor como yo, importante y popular, no puede andarse con payasadas ni llorar todo el día. No pido nada y espero mayor bienestar para mi gente y punto. Charly es de otra generación y Leo de otra distinta”, agregó.

