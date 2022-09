A puro punk rock Billy Idol y Green Day hicieron vibrar con su música a dos generaciones en Vélez

El domingo 11 de septiembre en el estadio José Amalfitani se reunieron mas de 30.000 personas para disfrutar del regreso de Billy Idol y Green Day.

El responsable del arranque fue el esperado Billy Idol que regresó al país después de 31 años. Ovacionado por sus fans realizó una gran intro con el tema Eyes Without a Face , luego siguió con. “Cradle of love”, “Flesh for fantasy” y “White wedding.

El artista británico radicalizado en EE UU presentó algunas canciones de su último EP “Cage”, como el tema que da nombre a la placa o “Running From The Ghost”. Siempre acompañado del guitarrista Steve Stevens, aplaudido y reconocido por el público.

Este martes 13 para culminar su paso por el país dará su concierto en el Luna Park.

La fiesta continuó con Green Day, que antes de subir al escenario entretuvieron a sus fans con sus dos clásicos de siempre.Bohemian Rhapsody, Blitzkrieg Bop de los Ramones para arrancar el show. con American Idiot. Luego siguieron con “Holiday” y “Know your enemy”

Fuego artificiales y explosiones en el escenario decoraron una noche inolvidable para un estadio colmado de fans disfrutando de sus Ídolos.

El trío californiano, liderado por Billie Joe Armstrong, Tré Cool en la batería y el bajista Mike Dirntel, es la cuarta vez que se presenta en nuestro país y su último albun Father of all motherfunckers, fue lanzado en 2020.