Joss Stone conquistó una vez más al público argentino con su calidez y su voz

Con una gran respuesta de sus seguidores, ovacionada y aplaudida, Joss Stone se presentó en el escenario del Luna Park con una gran sonrisa y elegancia, con un vestido rosa ajustado marcando su panza de embarazo. Su última visita al país fue en 2019, cuando cantó en el Teatro Colón.

La cantante inglesa de 35 anos presentó en esta oportunidad su octavo disco, Never Forget my Love, íntegramente producido en época de pandemia.

La noche del martes comenzó con Connie Isla, mientras el público esperaba con ansias a la llamada “el soul de ojos azules”.

El primer tema de Joss Stone fue Free Me, luego siguió con Big Ol' Gam” y entre simpáticas conversaciones con el público presentó el tercer tema, que da nombre a su nuevo disco.

Para el cierre de la noche quedó Tell Me What We're Gonna Do Now, You Had Me y una increíble versión de I Put a Spell On You.

En el bis, Stone cantó Right To Be Wrong” y, repartiendo flores al público, se despidió dejando a todos hechizados con su simpatía y su gran voz.