Teatro Argentino: renace un ícono cultural en Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires se prepara para celebrar el renacimiento de un espacio emblemático: el Teatro Argentino. Tras décadas de silencio y abandono, este histórico recinto que alguna vez fue epicentro de la vida cultural porteña reabrirá sus puertas transformado en un polo cultural de vanguardia. La iniciativa privada de Alto Grande Desarrollos (M&M Propiedades) ha tomado las riendas de este ambicioso proyecto, que promete fusionar la rica tradición teatral con las últimas innovaciones tecnológicas.

Originalmente conocido como Teatro de la Zarzuela, fue inaugurado el 25 de mayo de 1892 en la calle Piedad (hoy Bartolomé Mitre). Era un espacio "pequeño, pero de categoría", punto de encuentro de la élite porteña donde se ofrecían óperas, obras teatrales y espectáculos novedosos. En 1898, con un nuevo propietario, se reformó, se mejoraron los palcos y se lo dotó de iluminación eléctrica, adoptando el nombre de Teatro Argentino. En esta etapa se abrió a dramas, comedias y zarzuelas e incluso el tango encontró su lugar en su escenario.

Sin embargo, su historia tomó un giro trágico en la década de 1960, cuando fue adquirido por Alejandro Romay. Bajo su dirección se transformó en un referente de los musicales de Broadway, con estrenos como El violinista sobre el tejado y el polémico Hair. Fue precisamente la controversia en torno a la figura de Jesús en el musical Jesucristo Superstar el desencadenante de la tragedia: el 2 de mayo de 1973 un grupo de fanáticos religiosos del autodenominado Movimiento Nacional Argentino incendió el teatro, destruyéndolo por completo. Romay se negó a reconstruirlo y el predio permaneció cerrado por más de 50 años, utilizado como estacionamiento durante casi cuatro décadas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un renacimiento impulsado por el amor al arte

La reconstrucción del Teatro Argentino se realiza en cumplimiento de la Ley Nº 14.800, que obliga a edificar una sala teatral cuando otra desaparece. Sin embargo, van más allá. Diego Sebastián Oria, director artístico, y Matías Taverna, director de producción, lideran un proyecto artístico con un entusiasmo que se palpa en la entrevista vía Zoom que concedieron. "Este es un proyecto que data de muchos años -explicó Oria-. Desde hace dos años estoy trabajando junto con Matías y Mariano Mayoli, quien es el fundador de Alto Grande Desarrollos, un emprendimiento 100 % privado". Y recordó su asombro al conocer el espacio: "Es hermoso e inmenso, porque tiene un foyer galería para 200 espectadores, una sala para 700 y una terraza para 400. Cuando esto esté funcionando en simultáneo el año que viene, va a ser grandioso".

Matías Taverna destacó la gran responsabilidad de programar un teatro de semejante tamaño. "Somos un gran equipo y es un trabajo que no se hace solo. Estamos codo a codo, hombro a hombro, espalda con espalda, viendo propuestas, pensando cómo se adapta mejor lo que traen", afirmó. La filosofía es facilitarle el trabajo a directores, artistas y expositores en el predio de Bartolomé Mitre 1448, CABA.

Diego Sebastián Oria y Matías Taverna.

El nuevo Teatro Argentino se concibe como "Mucho más que un teatro", un polo cultural multipropósito y de vanguardia. Su diseño busca fusionar la tradición teatral con las artes digitales, ofreciendo una experiencia inmersiva y única. "Tiene equipamiento de vanguardia, tecnología de punta", aseguró Diego. Pantallas, luces y microfonía son de últimas generaciones, traídas de China. La sala principal, que llevará el nombre de Sala Norma Aleandro y se inaugurará en 2026, contará con un escenario múltiple, capaz de adaptarse a diversas configuraciones (bifrontal, a la italiana, cuadrilátero), y un equipo técnico potente que fomentará la originalidad de las puestas.

El foyer, que abrirá en pocos días como una avanzada de la propuesta, "será un espacio vibrante para exposiciones y eventos culturales, con una programación que abarcará un amplio abanico de opciones para todas las edades e intereses. Todos los días va a haber algo distinto", señaló Matías. La programación inicial incluye:

Despertar Creativo: u na propuesta para nuevos artistas que buscan un espacio y tecnología para sus proyectos.

na propuesta para nuevos artistas que buscan un espacio y tecnología para sus proyectos. Cursos de Mindfulness para Ejecutivos: orientados a la capacitación y bienestar.

para Ejecutivos: orientados a la capacitación y bienestar. Astrología Desfachada: cena show que combina astrología, comedia y gastronomía.

cena show que combina astrología, comedia y gastronomía. Festival Cubano (Habana Tropical): una big band cubana con 20 músicos en escena, que invita a bailar después del espectáculo.

(Habana Tropical): una big band cubana con 20 músicos en escena, que invita a bailar después del espectáculo. Pepe Cibrián Campoy: el gran artista presentará Pepe con vos, un espectáculo íntimo donde entrevistará a diferentes figuras.

el gran artista presentará Pepe con vos, un espectáculo íntimo donde entrevistará a diferentes figuras. Charlas Teatrales: encuentros con figuras del ámbito teatral que incluyen un recorrido por el espacio del Teatro Argentino en construcción.

encuentros con figuras del ámbito teatral que incluyen un recorrido por el espacio del Teatro Argentino en construcción. Infantil con Merienda (Estrella y Estrellita): para los más chicos, propuesta ya estrenada en España.

(Estrella y Estrellita): para los más chicos, propuesta ya estrenada en España. Ópera y Teatro con Merienda: experiencia cultural para la tarde del domingo.

experiencia cultural para la tarde del domingo. Tango Italiano: espectáculo con Diego Bros y Roxana Laudani, seguido de una milonga con los músicos en vivo.

espectáculo con Diego Bros y Roxana Laudani, seguido de una milonga con los músicos en vivo. Además, se preparan festivales de música emergente (Festival Aloma), K-Pop, shows acústicos y una obra para adultos mayores llamada "La Eternidad", con actores de más de 80 años.

Precios populares y mucha expectativa

En cuanto a las tarifas, los directores buscan mantenerse en precios populares, acordando los valores con cada compañía. "Tenemos festivales que entrás desde $ 10.000 . La ópera está $ 20.000 con merienda. Los infantiles $ 15.000", detalló Taverna. Incluso Cibrián Campoy insistió en que su espectáculo tuviera el precio más accesible para que el teatro "se llene". El promedio de entrada rondará los $ 20.000-25.000, mientras que la cena show tendrá un valor de $ 50.000 pesos, incluyendo entrada, plato principal, postre y derecho al espectáculo.

Las expectativas del equipo son ambiciosas. Diego Oria aspira a que el Teatro Argentino "sea útil, distinto, que sirva, que sume, que genere pensamiento contemporáneo, que genere debate, que te den ganas de ir, que se genere una comunidad". Su visión es que en tres años sea un espacio de relevancia en la escena cultural no sólo argentina, sino latinoamericana. Matías Taverna va más allá, soñando con que se convierta en "un punto de referencia a nivel mundial".

"La ciudad de Buenos Aires no tiene un teatro llamado Teatro Argentino. Y hace 52 años que eso no existe. Una de las capitales del mundo más importante a nivel teatral no ha tenido un Teatro Argentino y ahora lo vamos a tener", concluyó Taverna, con la esperanza de que este espacio perdure en el tiempo, se fortalezca y sea un lugar de encuentro para todos. El 19 de agosto, con Despertar Creativo, se abrirán las puertas de este renovado ícono cultural.