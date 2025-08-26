Operación Rosa Rosa: el dúo que rescata la nostalgia con humor y música

Este jueves 28 de agosto, el dúo marplatense de música y humor Operación Rosa Rosa se presentará en el Café Berlín (Av. S. Martín 6656, CABA). Integrado por Juan Costantino y Her Genovese, cuenta con la participación de Florencia Di Biase para hacer ser un viaje musical en el tiempo a través de grandes clásicos de las décadas de los '60, '70 y '80. La propuesta surgió durante un período de "incertidumbre creativa" en plena Pandemia. Inspirados por la "herencia familiar" y la curiosidad, sus creadores se sumergieron en el mundo de la música, las novelas y las películas de esa época. En ese proceso "aparece la figura de Sandro como una deidad que cubre este proyecto de magia", dijo Her durante una entrevista exclusiva.

Basándose en esa influencia, construyeron los personajes de Silvio y Roberto, dos figuras atemporales que, con un humor sano y popular, traen de vuelta momentos de la cultura argentina. Como explica Genovese: "Nosotros nos encargamos tanto de enganchar canciones rítmicamente de esos años, como hacer lentos, a modo de evocación de tiempos pasados, momentos televisivos, trayéndolos con humor, con picardía sana". La formación fue un dúo que creció con la incorporación de Di Biase. Ella, con su voz prodigiosa, "nos abrió un panorama, un mundo nuevo" al sumar al repertorio canciones de artistas como Pimpinela o Valeria Lynch.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una gran fiesta que une generaciones

El espectáculo de Operación Rosa Rosa apunta, ante todo, a que el público se divierta y se "descontracture". El show es una "gran fiesta" que ha logrado unir a generaciones: "Abuelas, hijos, nietos, todos vienen a las presentaciones de Rosa Rosa", dice Her. La propuesta lúdica y performática crea un espacio de bienestar en el cual el público puede desconectarse del día a día y conectar con la fantasía. "Siempre decimos que es como un fin de año a las 12 de la noche: de golpe te dan ganas de ponerte la corbata en la cabeza y salir a bailar", comenta el artista.

La presentación en el Café Berlín marca el "gran desembarco" del grupo en Buenos Aires. Para la ocasión, presentarán un adelanto de su nuevo show para la temporada de verano: Las décadas maravillosas. El espectáculo no sólo será un recorrido musical, sino que incluirá momentos teatrales que hacen referencia a la televisión, como "una novela en vivo como si fuera de Romay o de Hugo Sofovich", o momentos que remiten a figuras como Susana Giménez y Mirtha Legrand. Aquí la entrevista completa:



A pesar de ser su primera vez con un show de estas características en la Capital, las expectativas son altas, ya que la primer función está agotada y la segunda "a muy pocas entradas de lograrlo". Esto, según el entrevistado, es una buena señal porque la difusión ha sido "solo redes sociales y punto". Genovese concluye que su propuesta no es un tributo, sino un homenaje "a la cultura popular argentina, a la mesa de los domingos cuando éramos chicos y se armaban las mesas familiares". Encontrá acá más info sobre las entradas.